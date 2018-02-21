انفجار بمب در سریلانکا ۳۰ زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش سریلانکا اعلام کرد در حادثه انفجار یک اتوبوس در این کشور دست کم ۳۰ نفر از جمله ۱۲ نظامی زخمی شده اند.

بر این اساس هنوز مشخص نیست که علت این انفجار چه بوده است اما گمان می رود یک بمب و یا نارنجک عامل آن بوده باشد.

این در حالی است که از زمان پایان جنگ داخلی ۲۶ ساله در سریلانکا در سال ۲۰۰۹ تا کنون حمله ای به ارتش این کشور انجام نگرفته است.

یک سخنگوی ارتش سریلانکا به رویترز گفت انفجار احتمالی در یک اتوبوس مسافربری رخ داده و موجب خساراتی در این وسیله نقلیه شده است.

به گفته وی تحقیقات برای روشن شدن عامل این حادثه و شناسایی عاملان احتمالی آن آغاز شده است.

این اتوبوس در حال عزیمت از شبه جزیره جافنا در شمال سریلانکا به دیاتالاوا واقع در بخش مرکزی این کشور که از مراکز آموزش نیروهای نظامی به شمار می رود، بوده است.