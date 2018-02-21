به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه افرامانا، نهمین نشست نقد صحنه با حضور افشین هاشمی، گلاب آدینه، مونا فرجاد، ریحانه سلامت، محمدرضا مالکی، وحید نفر، علی رضا ناصحی، رضا آشفته، بهزاد صدیقی و گروه موسیقی ول شدگان و با همکاری موسسه افرامانا در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

در نهمین نشست نقد صحنه، نمایش «شیرهای خان بابا سلطنه» نوشته و کارگردانی افشین هاشمی ساعت ۱۸ روز شنبه پنجم اسفندماه ۹۶ در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران نقد و ‌بررسی می شود.

در این نشست رضا آشفته منتقد تئاتر و بهزاد صدیقی نمایشنامه نویس، پژوهشگر، مدرس تئاتر و دبیر سلسله نشست های نقد صحنه، افشین هاشمی نویسنده، کارگردان و بازیگر به همراه دیگر عامل این نمایش درباره «شیرهای خان بابا سلطنه» گفتگو خواهند کرد.

تئاتر «شیرهای خان بابا سلطنه» که از ۶ آذرماه ۹۶ روی صحنه رفته تا پایان اسفندماه سال جاری در تماشاخانه شهرزاد اجرا می شود.

سلسله نشست های نقد صحنه توسط باشگاه تئاتر فرهنگسرای ارسباران با همکاری موسسه افرامانا با هدف نقد و بررسی نمایش های در حال اجرای تهران، هر ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند در تاریخ یاد شده به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران، سالن استاد ذوالفقاری مراجعه کنند.