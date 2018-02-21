۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

وزیر خارجه هلند در دیدار با ولایتی:

سازماندهی روابط در تمامی زمینه ها با ایران را دنبال می کنیم

وزیر امور خارجه هلند در دیدار با مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب، گفت: ما به دنبال سازمان دهی روابط در تمامی زمینه ها با ایران اعم از فرهنگی و فناوری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیخرید کاخ وزیر امور خارجه هلند در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل با اشاره به دیدار صبح امروز خود با رییس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما روابط تاریخی طولانی داریم و تمام روابط در سایه گفت و گوها باید گسترش یابد.

وزیر خارجه هلند افزود: توسعه روابط در سایه توسعه همکاری ها قابل تحقق است و ما به دنبال سازمان دهی روابط در تمامی زمینه ها با ایران اعم از فرهنگی و فناوری هستیم و به دنبال این هستیم که این روابط گسترش یابد.

 وزیر خارجه هلند با اشاره به قدمت روابط ایران و هلند بر ضرورت توسعه این روابط در سایه قدمت روابط موجود بین دو کشور تاکید کرد.

کاخ گفت: این روابط باید متحول شود و ایران به عنوان یکی از کشورهای موثر در مسائل منطقه و جهان بوده و این روابط باید به طرف بهبودی برود.

محمد مهدی ملکی

