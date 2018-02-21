رفتار مجرمان حوادث پاسداران، داعش گونه بود/ورود دادستانی به حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در واکنش به حوادث اخیر خیابان پاسداران، گفت: اگر کسانی از طریق قانون شکنی مخل نظم و امنیت و آرامش مردم شوند و بخواهند با فشارهای داخل و بیرون برای مردم اضطراب و دلهره ایجاد کنند، باید به طور جد در مقابل آن ایستاد.

وی افزود: یک فردی به اتهام سرقت یا احیانا داشتن ماشین سرقتی مورد بازخواست قرار گرفته و می‌خواهند از او تحقیق کنند. عده ای به صورت قلدرمابانه و برخلاف قانون می‌خواهند خواسته خود را به کرسی نشانده و در مقابل پلیس ایستادگی کنند.

معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از این رفتارها گفت: این افراد با الهام گرفتن از برخی جریان‌های بیرون و تحریکات شبکه ها و ماهواره های معاند و برخی افراد در داخل کشور اقداماتی انجام دادند که مردم ما شاهد بودند. بعضی از اموال و اتومبیل مردم را به آتش کشیدند، اخلال در رفت و آمد ایجاد کردند و خیلی از کاسبان را از کسب و کار باز داشتند.

وی از ورود دادستانی تهران به موضوع حوادث خیابان پاسداران خبر داد و گفت: دادستان تهران با تمام توان و امکانات وارد شده و تا به امروز هم این مسائل را دنبال کردند. به دادسرای تهران تاکید شده که با سرعت، جدیت و کمک سیستم انتظامی و اطلاعاتی در مورد همه عوامل مخل آرامش و امنیت مردم و کسانی که تخریب داشته و برای به شهادت رساندن عزیزان ما اقداماتی مشابه جریانات تکفیری و داعشی داشتند، با تمام توان وارد شده و هرچه سریع تر پرونده آن ها را تکمیل کنند. کسانی که در این راستا مجرم هستند هر چه زودتر باید به مجازات متناسب قانونی برسند.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در حادثه دوشنبه شب خیابان پاسداران چند نفر دستگیر شدند، گفت: در قضایای مشابه که جریانات خیابانی مطرح بود، افرادی ممکن است در آن لحظات دستگیر شوند اما این به معنای آن نیست که همه این افراد نگهداری می شوند.

وی افزود: ممکن است افراد مجرم اصلی کم گناه و بیگناه در لحظات اولیه دستگیر شوند و کسانی که بعدها در آن جریانات وارد شدند و گناهی نداشتند، شناسایی شده و عوامل اصلی حادثه نگهداری می شوند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی که مجرم نباشند ولو جزو دستگیرشدگان آن شب باشند، ظرف روزهای آتی آزاد شده و ممکن است برای عده دیگری نیز با تامین قرارهای قضایی دستور آزادی صادر شود.

محسنی اژه ای با اشاره به دستور ویژه به دادستان تهران مبنی بر رسیدگی سریع به این پرونده گفت: به دادستان تهران تاکید شده است که عوامل اصلی تا شناسایی کامل به هیچ وجه آزاد نشوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه شب در پی حمله تعدادی از عناصر فرقه دراویش گنابادی با یک دستگاه اتوبوس به کلانتری در پاسداران سه نفر از ماموران ناجا به درجه رفیع شهادت نائل شدند.