تلاش افراطیون برای کشته سازی/ حرکت اغتشاشگران، داعش گونه بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در مراسم تشییع شهدای نظم و امنیت اظهار کرد: اقداماتی که در چند ماه اتفاق افتاده است، همگی ناشی از کینه آمریکا، اسرائیل و طرفداران آنها در منطقه، از شکستی است که از نیروهای ما در عراق و سوریه خورده‌ و کینه آن را به دل گرفته‌اند.

وی با اشاره به حادثه اخیر در خیابان پاسداران افزود: تلاش دشمنان ما این است که با نفوذ میان اقلیت‌ها و گسترش یک مشکل کوچک، برای نظام حواشی ایجاد کنند.

وزیر کشور با تقدیر از نیروی انتظامی گفت: مأموران نیروی انتظامی در کمتر از ۱۰ دقیقه سرکردگان آشوب‌ها را شناسایی و همگی آنها را دستگیر کردند.

وزیر کشور ادامه داد: دشمنان ما ۶ سال تمام در کشورهای لبنان، سوریه، عراق و یمن جنگیدند اما آمریکا و همپیمانانش نتوانستند به واسطه حضور، مشورت و کمک ایران به کشورهای مظلوم به اهداف خود برسند.

وی با بیان اینکه همین موضوع باعث شد آنها به دنبال انتقام جویی از ایران باشند، گفت: دهه هاست دشمنان ایران با سرمایه گذاری های متعدد به دنبال توطئه علیه ما هستند و شیوه های مختلفی را در پیش گرفته اند اما این توطئه ها هرگز به نتیجه نرسیده و تمام آنها از بین رفته است.

رحمانی فضلی با تاکید بر این مطلب که ما با اعتقادات دینی توانستیم تمام توطئه ها را از بین ببریم، گفت: مجموعه فشارهایی که در حوزه های مختلف بر ما رفته همه ناشی از کینه توزی آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها در منطقه است.

وی تصریح کرد: دشمنان ما تلاش کردند با ورود در حوزه های اقتصادی و امنیتی به ایران ضربه بزنند اما ما اجازه موفقیت به آنها نمی دهیم. افتخار ما در منطقه و جهان این است که نه در کشور، بلکه در سطح منطقه خود را مسئول حفظ امنیت می دانیم و امنیت را در بالاترین شکل ایجاد کرده ایم.

وزیر کشور با بیان این موضوع که دشمنان ما با تبلیغات رسانه ای به دنبال آن هستند تا ایران را در شرایط بی ثباتی نشان دهند، گفت: آنها تلاش می کنند با یک تجمع کوچک یا اعتراض واهی، جرقه ای را برای ایجاد تنش اجتماعی ایجاد کنند و ایران را بی ثبات نشان دهند اما هیچ گاه در این زمینه موفق نبوده اند.

وی با بیان این مطلب که نیروی انتظامی مظهر اقتدار است، افزود: ما این اقتدار را مدیون نیروهایی هستیم که از نقاط دور مرزی در دریا و خشکی تا تمامی شهرها و روستاها وظیفه حفظ امنیت را برعهده دارند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تمام کسانی که لباس مقدس پلیس را بر تن دارند منتظر شهادت هستند، نیروی انتظامی در همه حوزه ها درایت و هوشمندی خود را به اثبات رسانده و وظیفه خود را در حفظ اسلام و امنیت کشور به خوبی نشان داده است.

وزیر کشور با بیان اینکه یک انسان بی عقل و خشونت طلب، اتوبوسی را به سمت انسان های بیگناه به حرکت در می آورد، گفت: نمونه این حرکت را پیش از این از سوی داعش دیده بودیم، انسان های بی خردی که جان انسان های بیگناه را به خطر می اندازند.

وی با انتقاد از اغتشاشات صورت گرفته در خیابان پاسداران تصریح کرد: اغتشاشگران ظاهرا از آزادی و عرفان صحبت می کنند اما مگر آزادی با دشنه و خنجر محقق می شود.

رحمانی فضلی افزود: افراطیون در اغتشاشات اخیر تمام تلاششان را کردند که کشته سازی کنند و با نشان دادن کشته ها، افکار عمومی را تحریک سازند اما با هوشیاری پلیس این اتفاق صورت نگرفت.

وی گفت: ما از همه برنامه های دشمنان آگاه هستیم و اجازه به خطر انداختن امنیت و نظم عمومی را به هیچکس نمی دهیم.

وزیر کشور با اشاره به هدف اغتشاشگران گفت: اغتشاشگران تلاش کردند بی نظمی را از نقطه ای کوچک شروع کنند و دامنه آن را گسترده سازند و اقلیت مردم را به خود جلب کنند اما این کار با درایت پلیس ناکام ماند.

وی در پایان گفت: با درایت پلیس و کارهای اطلاعاتی صورت گرفته، تمام سرشاخه های این فرقه شناسایی شدند و پلیس در مدت ۱۰ دقیقه به این غائله خاتمه داد.