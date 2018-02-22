برگزاری مراسم روز مهندس در کرمانشاه

جلیلی سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم روز مهندس در این مرکز خبر داد.

وی افزود: این مراسم به همت انجمن علمی گروه عمران مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و به مناسبت روز مهندس و سالروز تولد خواجه نصیرالدین طوسی در روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۵ در سالن علامه طباطبایی این مرکز برگزار خواهد شد.

جلیلی افزود: سخنران این مراسم آقای دکتر حسن شرفی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه رازی می باشند.

وی گفت: همچنین در این مراسم برنامه صندلی داغ با حضور آقای دکتر توانا و مسابقه و برنامه های دیگر نیز برگزار خواهد شد.

این مسئول از همه جامعه دانشگاهی خصوصا دانشجویان دعوت نمود تا در این مراسم شرکت نمایند.