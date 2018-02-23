به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره منطقهای کاشان، پنجاه و نهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان با حضور ابریشمیراد شهردار، جوادیمقدم رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مدیران انجمن سینمای جوانان ایران و هنرمندان در گلزار شهدای کاشان (دارالسلام گلابچی) و ادای احترام به مقام شامخ شهدا آغاز به کار کرد.
در این مراسم حاضران با قرایت فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس و شهدای حرم را گرامی داشتند و با آرمان ایشان تجدید میثاق کردند.
پس از این مراسم مسئولان و هنرمندان با حضور در خانه عامریها، نمایشگاه عکس جشنواره منطقهای سینمای جوان کاشان را افتتاح کردند. این نمایشگاه در دو بخش مسابقه جشنواره و کاشانشناسی در نگارخانههای سهراب سپهری و ملکالشعرای بهار در خانه عامریها برپا شده و تا هفتم اسفندماه همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ شب برای بازدید علاقهمندان دایر است
در نمایشگاه این جشنواره، ۴۲ تکعکس و مجموعه عکس راهیافته به بخش مسابقه از ۱۰ استان کشور به نمایش گذاشته شده است.
پنجاهونهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان در سه بخش مسابقه فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس، از تاریخ ۴ تا ۷ اسفندماه سالجاری توسط انجمن سینمای جوانان ایران، شهرداری کاشان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر کاشان برگزار میشود.
