  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵

رالی‌ خانوادگی «حرم تا حرم» آغاز شد

رالی‌ خانوادگی «حرم تا حرم» آغاز شد

مراسم افتتاحیه رالی خانوادگی مشهد تا کربلا صبح امروز جمعه ۴ اسفند ۹۶ در مشهد برگزار شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، رامین افشاری مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی در این مراسم گفت: کانون جهانگردی از سال ۱۳۱۴ تأسیس شده و در حال حاضر مسئول و برگزار کننده رالی‌های خانوادگی استان است.

او افزود: به لحاظ مسیر پرتردد و وسعت شهرها و بین‌المللی برگزار شدن، رالی جذابی است.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی تصریح کرد: این رالی از نظر انتخاب مبدأ و مقصد مسیر یک رالی بی‌نظیر است و حدود چهار ماه هماهنگی ‌برای برگزاری این رالی انجام شد و میراث و استانداری‌های شش استان در این راستا همکاری خوبی داشتند.

او افزود: رالی بزرگ حرم تا حرم که از مشهد تا کربلا رقم می‌خورد یکی از پرترددترین کریدورهای کشور است و برای زیارت از عتبات به مرقد امام رضا(ع) سفرها از این مسیر صورت می‌گیرد.

افشاری بیان کرد: مبدأ و مقصد کریدور دو شهر مقدس مشهد و کربلاست که به‌دلیل تردد زیاد در این محور، ایمنی بسیار برایمان مهم است.

او افزود: ۲۹۱۷ کیلومتر طول مسیر رالی است که از استان‌های خراسان رضوی، سمنان، قم، مرکزی، لرستان، ایلام عبور می‌کنند و در نهایت به کربلا می‌رسند.

مدیرعامل کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی خاطرنشان‌کرد: «اختتامیه رالی حرم تا حرم در پنجمین روز سفر و در کربلا برگزار می‌شود. این رالی ۴ الی۷ اسفند ۹۶ برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان دو روز در کربلا حضور خواهند داشت.

شرکت‌کنندگان رالی حرم تا حرم سفیران ایران خواهند بود

محمدرحیم نوروزیان معاون استاندار و فرماندار مشهد در این مراسم گفت: این اتفاق برای اولین‌بار در کشور رقم می‌خورد و کار بسیار ارزشمندی است چرا که در زمینه شادی و نشاط خلأ داریم و این رالی نشاط و شادابی سالمی را به مردم و خانوادها القا می‌کند.

او افزود: این رالی علاوه بر یک ورزش سالم، نشاط و شادابی و هیجان به‌همراه دارد ضمن اینکه یک سفر معنوی نیز به‌حساب می‌آید.

فرماندار مشهد گفت: امیدواریم در مسیر این رالی، امام رضا(ع) حافظ شما باشد و در این رالی، مسیر و نحوه عملکرد مهم است نه سرعت بنابراین به دنبال رقابت ور سرعت نباشید.

او تصریح کرد: در سال ۵۹ که رژیم بعثی عراق به ایران حمله کرد آرزویمان این بود که پایمان به مهران برسد و آنجا را آزاد کنیم و امروز در این مسیر رالی اتومبیل‌رانی برگزار می‌شود.

نوروزیان خاطرنشان کرد: رالی حرم تا حرم پیام ملت ایران را که، صلح و دوستی و معرفت است به مردم عراق خواهد رساند و توجه مردم عراق به این رالی معطوف خواهد شد و شرکت‌کنندگان این رالی سفیران خوبی برای ایران خواهد بود.

حضور ۶۱ خودرو در رالی خانوادگی حرم تا حرم

ابوالفضل مکرمی‌فر مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز در مراسم آغاز رالی حرم تا حرم (مشهد تا کربلا) گفت: «طرح حرم تا حرم از مشهد آغاز و در شش شهر مسیر خود را ادامه می‌دهد و در نهایت در کربلا به پایان می‌رسد.»

او افزود: رالی حرم تا حرم اولین رالی‌ای است که از سال ۵۵ تا به امروز به‌صورت بین‌المللی در این مسیر اتفاق می‌افتد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان رالی حرم تا حرم در طول مسیر از جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی و طبیعی بازدید می‌کنند.

او بیان کرد: هزینه اقامت، ویزا و هزینه‌های طول سفر شرکت‌کنندگان رالی ازسوی کانون اتومبیل‌رانی وجهان‌گردی پرداخت می‌شود.

مکرمی‌فر عنوان کرد: از خراسان رضوی ۱۸ خودرو شرکت کرده‌اند و در مجموع ۶۱ خودرو در این رالی حضور دارند.

او خاطرنشان کرد: این حرکت آزمایشی است که قبل از نوروز برای ترددهای جاده‌ای صورت می‌گیرد چرا که این مسیر پرترددترین مسیر جاده‌ای کشور به‌شمار می‌آید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: امروز پرچم مطهر امام رضا(ع) ازسوی خادمان رضوی در جوار بارگاه منور امام هشتم به رالی حرم تا حرم اهدا می‌شود تا در حرم امام حسین(ع) نصب شود.

کد مطلب 4234726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها