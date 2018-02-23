رالی‌ خانوادگی «حرم تا حرم» آغاز شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، رامین افشاری مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی در این مراسم گفت: کانون جهانگردی از سال ۱۳۱۴ تأسیس شده و در حال حاضر مسئول و برگزار کننده رالی‌های خانوادگی استان است.

او افزود: به لحاظ مسیر پرتردد و وسعت شهرها و بین‌المللی برگزار شدن، رالی جذابی است.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی تصریح کرد: این رالی از نظر انتخاب مبدأ و مقصد مسیر یک رالی بی‌نظیر است و حدود چهار ماه هماهنگی ‌برای برگزاری این رالی انجام شد و میراث و استانداری‌های شش استان در این راستا همکاری خوبی داشتند.

او افزود: رالی بزرگ حرم تا حرم که از مشهد تا کربلا رقم می‌خورد یکی از پرترددترین کریدورهای کشور است و برای زیارت از عتبات به مرقد امام رضا(ع) سفرها از این مسیر صورت می‌گیرد.

افشاری بیان کرد: مبدأ و مقصد کریدور دو شهر مقدس مشهد و کربلاست که به‌دلیل تردد زیاد در این محور، ایمنی بسیار برایمان مهم است.

او افزود: ۲۹۱۷ کیلومتر طول مسیر رالی است که از استان‌های خراسان رضوی، سمنان، قم، مرکزی، لرستان، ایلام عبور می‌کنند و در نهایت به کربلا می‌رسند.

مدیرعامل کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی خاطرنشان‌کرد: «اختتامیه رالی حرم تا حرم در پنجمین روز سفر و در کربلا برگزار می‌شود. این رالی ۴ الی۷ اسفند ۹۶ برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان دو روز در کربلا حضور خواهند داشت.

شرکت‌کنندگان رالی حرم تا حرم سفیران ایران خواهند بود

محمدرحیم نوروزیان معاون استاندار و فرماندار مشهد در این مراسم گفت: این اتفاق برای اولین‌بار در کشور رقم می‌خورد و کار بسیار ارزشمندی است چرا که در زمینه شادی و نشاط خلأ داریم و این رالی نشاط و شادابی سالمی را به مردم و خانوادها القا می‌کند.

او افزود: این رالی علاوه بر یک ورزش سالم، نشاط و شادابی و هیجان به‌همراه دارد ضمن اینکه یک سفر معنوی نیز به‌حساب می‌آید.

فرماندار مشهد گفت: امیدواریم در مسیر این رالی، امام رضا(ع) حافظ شما باشد و در این رالی، مسیر و نحوه عملکرد مهم است نه سرعت بنابراین به دنبال رقابت ور سرعت نباشید.

او تصریح کرد: در سال ۵۹ که رژیم بعثی عراق به ایران حمله کرد آرزویمان این بود که پایمان به مهران برسد و آنجا را آزاد کنیم و امروز در این مسیر رالی اتومبیل‌رانی برگزار می‌شود.

نوروزیان خاطرنشان کرد: رالی حرم تا حرم پیام ملت ایران را که، صلح و دوستی و معرفت است به مردم عراق خواهد رساند و توجه مردم عراق به این رالی معطوف خواهد شد و شرکت‌کنندگان این رالی سفیران خوبی برای ایران خواهد بود.

حضور ۶۱ خودرو در رالی خانوادگی حرم تا حرم

ابوالفضل مکرمی‌فر مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز در مراسم آغاز رالی حرم تا حرم (مشهد تا کربلا) گفت: «طرح حرم تا حرم از مشهد آغاز و در شش شهر مسیر خود را ادامه می‌دهد و در نهایت در کربلا به پایان می‌رسد.»

او افزود: رالی حرم تا حرم اولین رالی‌ای است که از سال ۵۵ تا به امروز به‌صورت بین‌المللی در این مسیر اتفاق می‌افتد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان رالی حرم تا حرم در طول مسیر از جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی و طبیعی بازدید می‌کنند.

او بیان کرد: هزینه اقامت، ویزا و هزینه‌های طول سفر شرکت‌کنندگان رالی ازسوی کانون اتومبیل‌رانی وجهان‌گردی پرداخت می‌شود.

مکرمی‌فر عنوان کرد: از خراسان رضوی ۱۸ خودرو شرکت کرده‌اند و در مجموع ۶۱ خودرو در این رالی حضور دارند.

او خاطرنشان کرد: این حرکت آزمایشی است که قبل از نوروز برای ترددهای جاده‌ای صورت می‌گیرد چرا که این مسیر پرترددترین مسیر جاده‌ای کشور به‌شمار می‌آید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: امروز پرچم مطهر امام رضا(ع) ازسوی خادمان رضوی در جوار بارگاه منور امام هشتم به رالی حرم تا حرم اهدا می‌شود تا در حرم امام حسین(ع) نصب شود.