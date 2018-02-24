سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات هنوز به کارخانجات لبنی پرداخت نشده است، اظهارداشت: ٧٦ میلیاردتومان از این یارانه باقی مانده که ما امیدوار هستیم سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر این مبلغ را تخصیص دهد تا بازارهای صادراتی لبنیات دچار مشکل نشود.

وی همچنین با اشاره به اینکه خرید توافقی شیرخام در برخی استانها ادامه دارد، افزود: خرید توافقی در استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس و خراسان رضوی انجام می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه میزان خرید در استانهای مذکور کم است، اضافه کرد: کارخانجات لبنی در حال جمع آوری شیر دامداران هستند و به همین دلیل محصول میزان خرید توافقی کاهش یافته است.

به گفته مقدسی تاکنون حدود ٧٠ درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است.

وی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت شیرخام نیز گفت: هفته گذشته سازمان حمایت نظر کارشناسی خود را در زمینه اجرایی شدن مصوبه ١٤٤٠ تومان به ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است و امیدواریم ستاد طی هفته جاری این مساله را مورد بررسی قرار دهد و تصمیم گیری کند.