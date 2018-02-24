یک عکاس طبیعت مهمان «مهمانخانه» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، مجله ظهرگاهی «مهمان خانه» با اجرای امیرحسین مدرس که پخش آن از ۱۸ آذر ماه آغاز شده است، امروز شنبه ۵ اسفند میزبان سعید محمدزاده عکاس طبیعت می شود.

در بخش دیگر «مهمان خانه» مخاطبان شاهد گفتگوی مجری برنامه با علیرضا شجاع پور شاعر و پژوهشگر شاهنامه می شوند.

«مهمان خانه» با رویکرد سبک زندگی ایرانی، اسلامی به تهیه کنندگی سید محمدرضا ضرغامی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ساعت ۱۶ در مدت زمان ۹۰ دقیقه به صورت زنده روی آنتن شبکه چهار سیما رود.