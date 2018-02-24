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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۴۴

با حضور وزیر ارتباطات؛

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطلاعات رونمایی شد

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطلاعات رونمایی شد

پنج لایحه مرتبط با نظام حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه به هیات دولت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش نویس لوایح مرتبط با حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه شده است، امروز با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات رونمایی شد.

حمایت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات، شناسه های الکترونیکی، حکمرانی الکترونیکی و تراکنش های الکترونیکی از جمله این ۵ لایحه هستند که قرار است پس از تدوین نهایی به صورت پیش نویس  به هیات دولت ارائه شود و پس از تایید هیات دولت در مجلس شورای اسلامی پس تصویب به قانون تبدیل شود.

امروز در حاشیه همایش مرتبط با حقوق فناوری اطلاعات از این پنج لایحه با حضور وزیر ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاونان وزارت ارتباطات رونمایی شد.

در همین حال سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده است که از مشارکت نخبگان در تدوین نهایی پیش نویس این لایحه استقبال می کند.

کد مطلب 4235713

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