مردم از تجمع در محل رودخانه ها و دره های فصلی خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان دشتی ضمن تبریک روز مهندس به همه مهندسین شهرستان دشتی اظهار داشت: بسیج مهندسین شهرستان دشتی که متشکل از تعداد زیادی از مهندسین شهرستان در حوزه های مختلف است ظرفیت خوبی به شمار می رود که انتظار داریم مدیران از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارش زا به استان بوشهر و به تبع آن شهرستان دشتی ضرورت دارد مدیران دستگاههای اجرایی آمادگی لازم را داشته باشند.

نادری بیان کرد: تا اطلاع ثانوی مدیران حق خروج از شهرستان را ندارند و باید همه امکانات مورد نیاز به صورت صددرصد آماده باشد.

وی ادامه داد: همه امکانات مورد نیاز باید در نقاط حادثه خیز و خطر آفرین شهرستان استقرار داشته باشد تا در صورت نیاز به خوبی وارد عمل شوند.

نادری همچنین از دهیاران و راهداری شهرستان خواست علایم هشداردهنده در مکان ها و مسیرهای خطر آفرین نصب کنند تا مردم در جریان قرار بگیرند.

فرمانداری دشتی با تاکید بر اینکه کشیک ادارات به صورت ۲۴ ساعته تنظیم شود، گفت: دستگاههای اجرایی باید در مواقع بحران به موقع و سریع وارد عمل شوند تا از خسارت های احتمالی جلوگیری کنند.