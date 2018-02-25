به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مؤیدی زاده بعدازظهر یکشنبه در کارگروه اشتغال سرخه به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای اشتغال روستایی این شهرستان اختصاص‌یافته است، تأکید کرد: این اعتبارات در قالب تسهیلات با نرخ شش درصد پرداخت می‌شود.

وی افزود: نحوه دیگر پرداخت این مبالغ ارائه تسهیلات سرمایه در گردشگری برای ایجاد واحدهای تولیدی روستایی است که با نرخ ۱۰ درصد به روستائیان و ساکنان نواحی صنعتی شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت می‌شود.

رئیس کارگروه اشتغال سرخه در ادامه گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی از روستاها ذیل قانون ‌حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه روستایی و عشایری، مصوب هیئت دولت است که سهم سرخه در این مقوله بیش از چهار میلیارد تومان محسوب می‌شود.

تسهیل شرایط دریافت وام اشتغال روستایی

مؤیدی زاده با تأکید بر اینکه توسعه سرخه درگرو ارتقای روستاهای بخش مرکزی است، تأکید کرد: ما وقتی می‌توانیم شهری قوی و مقتصد داشته باشیم که تولید و رونق در روستاهایمان باشد و لذا در این راستا باید گفت یکی از راه‌های توسعه و پیشرفت، ایجاد اشتغال پایدار در سطوح محلی است.

وی با تأکید بر اینکه اشتغال پایدار روستایی باعث بازگشت روستائیان به محل زندگی‌شان و حتی مهاجرت معکوس می‌شود، ابراز کرد: این امر می‌تواند مشکل سکونت جوانان را در کنار توسعه روستاها رفع کند که رخدادی مبارک است.

فرماندار سرخه با بیان اینکه شرایط دریافت تسهیلات اشتغال روستایی تا حد امکان طی دستورالعملی به تمام مسئولان ذی‌ربط، تسهیل شده است تا روستاییان بتوانند به‌راحتی به اشتغال پایدار دست یابند، گفت: تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری عمدتاً در حوزه‌های کشاورزی، دام‌پروری، صنایع و معادن، صنایع‌دستی و گردشگری و صنایع کوچک خواهد بود.