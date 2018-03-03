به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جایزه ادبی هفت اقلیم، پس از جلسات هماهنگی داوران و مشخص شده برندگان بخش مخاطبان هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، زمان اختتامیه این دوره از جایزه مذکور نیز مشخص شد.

به این ترتیب، مراسم اختتامیه این جایزه که به صورت کتاب سال به یک رمان و یک مجموعه داستان فارسی اعطا می‌شود، جمعه این هفته ۱۸ اسفند خواهد بود.

آناتومی افسردگی، بهشت و دوزخ، تپه خرگوش، چین خوردگی، سالتو، کوچه ابرهای گمشده و ناتمامی عناوین کتاب هایی هستند که در بخش رمان این جایزه نامزد شده اند.

نامزدهای بخش مجموعه داستان این جایزه هم عبارت اند از: باران بمبئی، بی باد بی پارو، بی وزنی، خانه کوچک ما، سایه تاریک کاج ها، سنگ یحیا و همین امشب برگردیم

مراسم اختتامیه این جایزه با معرفی برگزیدگان دو بخش رمان و مجموعه داستان، روز جمعه ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موسسه فرهنگی هفت اقلیم واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، بالاتر از کشواد، شماره ۵۶۹ برگزار می شود.