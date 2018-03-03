  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۱۹

اختتامیه هفتمین دوره جایزه هفت اقلیم ۱۸ اسفند برگزار می‌شود

اختتامیه هفتمین دوره جایزه هفت اقلیم ۱۸ اسفند برگزار می‌شود

هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم ۱۸ اسفندماه با برگزاری آئین اختتامیه و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جایزه ادبی هفت اقلیم، پس از جلسات هماهنگی داوران و مشخص شده برندگان بخش مخاطبان هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، زمان اختتامیه این دوره از جایزه مذکور نیز مشخص شد.

به این ترتیب، مراسم اختتامیه این جایزه که به صورت کتاب سال به یک رمان و یک مجموعه داستان فارسی اعطا می‌شود، جمعه این هفته ۱۸ اسفند خواهد بود.

آناتومی افسردگی، بهشت و دوزخ، تپه خرگوش، چین خوردگی، سالتو، کوچه ابرهای گمشده و ناتمامی عناوین کتاب هایی هستند که در بخش رمان این جایزه نامزد شده اند.

نامزدهای بخش مجموعه داستان این جایزه هم عبارت اند از: باران بمبئی، بی باد  بی پارو، بی وزنی، خانه کوچک ما، سایه تاریک کاج ها، سنگ یحیا و همین امشب برگردیم

مراسم اختتامیه این جایزه با معرفی برگزیدگان دو بخش رمان و مجموعه داستان، روز جمعه ۱۸ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موسسه فرهنگی هفت اقلیم واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، بالاتر از کشواد، شماره ۵۶۹ برگزار می شود.

کد مطلب 4241479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها