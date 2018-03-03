موافقت زیست محیطی برای ۱۰۹ پروژه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی، صبح شنبه، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه مازندران، با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه برای بررسی دو ماه زمان به ما داده شد که ما خود به آن دو ماه اعتقاد نداریم، افزود: میانگین پاسخگویی به استعلامات در محیطزیست برای تکمیل پرونده حداکثر یک هفته تا ۱۰ روز و در رابطه با گزارشات مشمول ارزیابی زیستمحیطی نیز به زمان بسیار کمتر از این تقلیل پیدا کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، با بیان اینکه در مورد ۴۴ همه امور کارگروه زیربنایی دیده شده اما دستگاههایی که باید خوراک جلسات را فراهم کنند، اصلا دیده نشده است، گفت: کارگروه زیربنایی و راهو شهرسازی خود را کامل دیده اما بقیه دستگاهها را اصلا ندیده و این امر بیانگر چگونگی تهیه آن است.
وی با تأکید بر اینکه ما ابتدا نیاز به اشتراک اطلاعات داریم، افزود: طبق قانون، پروژه باید با ضوابط تطبیق بررسی گردد و ابتدا باید فاصله با مراکز حساس از جمله شهر و روستا، منابع آبی، مراکز نظامی، مراکز بهداشتی و راهها تطبیق داده شود و اگر مختصات پروژه مشخص باشد، دیگر حتی نیاز به ورود محیط زیست نخواهد بود و همان دستگاه صادرکننده موافقت اصولی میتواند این کار را انجام دهد و ما به جز پروژههای بزرگ مشمول ارزیابی زیستمحیطی، اصراری بر آمدن این پروژهها به محیط زیست نداریم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تعداد پروژههای بزرگ مشمول ارزیابی زیستمحیطی را از اول سال تا کنون ۹ پروژه برشمرد.
وی با اشاره به نظر برخی دستگاهها مبنی بر پاسخگویی سخت محیطزیست در پیگیری پروژهها، گفت: اما واقعیت این است که ما کمیتهای به نام ماده ۸ ضوابط استقرار داریم که صفحات ابتدایی آن کمک به استقرار پروژهها است و امسال تاکنون، ۱۲۲ پروژه مشکلدار به این ماده برده شد و ۱۰۹ پروژه مورد موافقت قرار گرفت و ۱۱ پروژه نیز برای تکمیل پرونده رفته است.
ابراهیمی با بیان اینکه با تشکیل پنجره واحد اقتصادی عملا اتفاق خاصی نیافتاده است، افزود: تنها اتفاق این بود که به جای اینکه ارباب رجوع برای استعلام به اداره بیاید ما نماینده فرستادیم تا استعلامات را به اداره بیاوریم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر حلاجی امور برای مشخص شدن مشکلات و گرهها، گفت: ما با این امر که فرایند کنونی بسیار زاید و طولانی است موافقیم و این امر نیازمند اشتراک اطلاعات بوده و در صورت اشتراک اطلاعات، بجز پروندههای مشمول ارزیابی، نیازی به استعلام از محیط زیست نیست.
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