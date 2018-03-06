به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایرانی بودن و ایرانی بهتری شدن» با گزینش و تدوین مهران افشاری به تازگی توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب، دومین عنوان از مجموعه «ایران ما» است که جهان کتاب به انتشارش مبادرت می‌ورزد.

گردآورنده و تدوین‌کننده کتاب، با این دغدغه که در روزگار فعلی کشورهای غربی و در راس آن‌ها آمریکا با علم و صنعت و دستاوردهایشان در حوزه وسایل ارتباطی، زبان و فرهنگ‌شان را در جهان گسترش داده و می‌دهند، به سمت تهیه این کتاب رفته چون معتقد است جوان ایرانی اگر هویت خود را نشناسد، موفق نخواهد شد مقابل این سیل، استقلال فرهنگی خود را حفظ کند. به تعبیر این محقق، جوان ایرانی چگونه سرزمین نیاکان خود را حفظ خواهد کرد و با چه انگیزه‌ای خواهید کوشید تا عمر خود را در جهت پیشرفت و ترقی ایران صرف کند؟

افشاری در مقدمه کوتاهی که برای کتاب نوشته اشاره می‌کند: خوشبختانه باز در همین یکصد سال اخیر برخی از ادیبان و فرهیختگان ایرانی که صاحب قلم بوده و فارسی را درست و رسا و زیبا می نوشته اند و با فرهنگ غرب هم خوب آشنایی داشته‌اند، درباره اینکه هویت ایرانی چیست، ما مردم ایران چه خصوصیات اخلاقی و رفتاری داریم که بعضا پسندیده نیست و باید اصلاح شود، و راه سعادت ایران و ایرانی چیست، مقاله هایی خواندنی نوشته اند که امروزه برای جوانان ایرانی بسیار آموزنده است.

به این ترتیب گفته‌ها و نوشته های ۱۰ چهره و ایران شناس برجسته سالیان گذشته هرکدام با مقالاتی، در این کتاب گردآوری و تدوین شده است. به این ترتیب عناوین این کتاب عبارت اند از:

محمود افشار یزدی، پرویز ناتل خانلری، مجتبی مینوی، محمود صناعی، فخرالدین شادمان، مصطفی رحیمی، عبدالحسین زرین کوب، محمدامین ریاحی، شاهرخ مسکوب و محمدعلی اسلامی ندوشن.

ترتیب گفتارها در این کتاب براساس تاریخ انتشار بوده و برای آشنایی مخاطبان جوان با چهره های حاضر در کتاب، پیش از درج مقالات و گفته ها، شرح احوال و زندگینامه کوتاهی از هرکدام درج شده است.

این کتاب با ۲۹۶ صفحه، شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.