به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جایزه مهرگان، در اطلاعیه این دبیرخانه آمده است: در دورههای هفدهم و هجدهم جایزه مهرگان ادب مجموعاً ۵۲۷ اثر (۲۸۵ رمان و ۲۴۲ مجموعه داستان چاپ اول سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۴) در گروههای داوری مقدماتی و نهایی مهرگان ادب مورد بررسی قرار گرفت. در این دوره از یک سو تعداد رمانها به نسبت دورههای قبل افزایش قابل ملاحظهای داشت و از سوی دیگر ۵۱ رمان با امتیازاتی نزدیک به هم به مراحل بالاتر راه یافتند. این رمانها در جلسات اقناعی میان داوران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و به توصیه داوران مهلت بیشتری برای خواندن و ارزیابی مجدد این ۵۱ اثر در نظر گرفته شد. سرانجام با اکثریت آرای داوران ۲۱ رمان برای راهیابی به مرحله ماقبل نهایی جایزه برگزیده شد که اسامی آنها به نظم الفبایی نام کتابها بدین شرح اعلام میشود.
١؛ افغانکشی؛ محمد رضا ذولعلی؛ پیدایش
٢؛ این خیابان سرعتگیر ندارد؛ مریم جهانی؛ مرکز
٣؛ این سگ میخواهد رکسانا را بخورد؛ قاسم کشکولی؛ بوتیمار
٤؛ برج سکوت؛ حمیدرضا منایی؛ نیستان
٥؛ به اندازه یک نقطه؛ ژیلا تقیزاده؛ نیستان
٦؛ بیرون از گذشته، میان ایوان؛ مهری بهرامی؛ نیلوفر
٧؛ پدرکشتگی؛ سلمان امین؛ ققنوس
٨؛ پل؛ غلامحسین دولتآبادی، آراز بارسقیان؛ افراز
٩؛ پیادهروی تا ته دنیا؛ مهدی جعفری؛ نیماژ
١٠؛ روز اول مهر هرگز نیامد؛ جمشید ملکپور؛ افراز
١١؛ سالتو؛ مهدی افروزمنش؛ چشمه
١٢؛ سرخِ سفید؛ مهدی یزدانی خرم؛ چشمه
١٣؛ سمت کالسکه؛ مرتضی کربلاییلو؛ روزنه
١٤؛ شهری گمشده زیر رملها؛ طلا نژادحسن؛ قطره
١٥؛ فراموشی؛ جواد پویان؛ نیلوفر
١٦؛ کوچه ابرهای گمشده؛ کورش اسدی؛ نیماژ
١٧؛ گلوگاه؛ طیبه گوهری؛ صدای معاصر
١٨؛ مارون؛ بلقیس سلیمانی؛ چشمه
١٩؛ مریخی؛ فرهاد کشوری؛ نیماژ
٢٠؛ ناتور بی تاج و تخت؛ زهرا نصر؛ نیلوفر
٢١؛ نی نا؛ شیوا ارسطویی؛ پیدایش
بر اساس این گزارش، این رمانها در مرحله ماقبل نهایی به ۱۴ اثر و در چین نهایی به ۷ اثر نامزد دریافت جایزه خواهد رسید.
اسامی ۱۴ مجموعه داستان راه یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان ادب و زمان برگزاری مراسم نهایی اهدای جایزه متعاقباً اعلام خواهد شد.
