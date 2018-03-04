به گزارش خبرنگار مهر، پویش «سبزه ماندگار» پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری نشست مطبوعاتی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان و با حضور اصحاب رسانه آغاز به کار کرد و پوستر آن نیز رونمایی شد.

پویش «سبزه ماندگار» با همراهی رسانه های استان همدان و تلاش خبرگزاری فارس و حمایت خبرگزاری مهر، خبرگزاری تسنیم، روزنامه همدان پیام، روزنامه جوان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان و معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه انصارالحسین (ع) همدان شکل گرفته است.

این پویش با توجه به نزدیک شدن به سال نو به منظور ترویج فرهنگ‌ درختکاری، جلوگیری از اسراف و هدررفت سالانه میلیون‌ها لیتر آب و هزاران تن گندم، بذور خوراکی و غلات برای استفاده سبزه عید در سفره هفت سین راه‌اندازی شده است.

جایگزینی نهال‌های زیبا به جای سبزه شب عید و کاشت این نهال‌ها در روز 13 فروردین به مناسبت روز طبیعت در دامان طبیعت از اهداف راه‌اندازی این پویش است.

گفتنی است؛ راه‌اندازی این پویش گامی موثر در راستای صرفه‌جویی مصرف آب، جلوگیری از هدررفت گندم و غلات و کاهش آلودگی محیط زیست است.