به گزارش خبرنگار مهر، کمال کامیابی نیا در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های پرسپولیس و الوصل اظهار داشت: مثل برانکو معتقدم که بازی سختی مقابل الوصل پیش رو داریم. حریف این هفته آسیایی ما از تیم‌های خوب آسیا است که و از سابقه خوبی در لیگ قهرمانان آسیا بهره می‌برد.

هافبک سرخ پوشان با اشاره به شکست اخیر پرسپولیس در دربی اظهار داشت: این درست که ما به استقلال باختیم، اما در بازی رفت این تیم را شکست داده بودیم. بهرحال بازی برد و باخت دارد و باید این اصل را در فوتبال پذیرفت. در فوتبال یک روز می برید و یک روز هم شکست می خورید.

کامیابی نیا در ادامه بیان داشت: انتظار من از هواداران این است که در این بازی آسیایی که برای ما خیلی مهم است به ورزشگاه آمده و تیم شان را مقابل این حریف حمایت نمایند.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار انگلیسی که پرسید شما از حضور هوادران صحبت کردید اما آیا با حضور بانوان در ورزشگاه ها موافق هستید یا خیر، تصریح کرد: امیدوارم تمهیداتی صورت پذیرد تا خانم‌ها هم بتوانند به ورزشگاه بیایند. آنها در بازی های مربوط به سایر رشته‌ها هم خیلی شیک می‌آیند و بازی را می‌بینند. امیدوارم شرایطی پیش بیاید که در ورزشگاه آزادی و سایر استادیوم‌ها بتوانند فوتبال را از نزدیک ببینند.

هافبک سرخ پوشان در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که قرارداش با پرسپولیس در پایان فصل تمام می شود و آیا مذاکره ای با او برای تمدید شده است یا خیر تصریح کرد: ابتدا باید بگویم خیلی خوشحالم سه سال است در پرسپولیس هستم.افتخار میکنم پرسپولیسی هستم. واقعا خوب است که با برانکو کار می کنم. بهترین نتایج را با این تیم گرفتیم. باعث افتخارم است که در چنین مجموعه ای کار می کنم. درباره تمدید قرارداد باید بگویم هنوز هیچ صحبتی با من و سایر بازیکنان که قرارداشان تمام می شود نشده است. به هر حال بازی های آسیایی و جام جهانی را در پیش داریم. پرسپولیس شرایط خاص خودش را دارد. امیدوارم تمهیداتی در نظر گرفته شود که بتوانیم بهترین نتایج را با پرسپولیس کسب کنیم و بعد از آن تمدید قرارداد هم صورت بگیرد.