مدیر جدید مجموعه ورزشی انقلاب از شهرداری پردیس آمد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، با حکم حسن کریمی، محمد لاله به عنوان مدیر مجموعه ورزشی انقلاب تهران منصوب شد. در متن این حکم آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر مجموعه ورزشی انقلاب منصوب می گردید. امید است در سایه الطاف الهی و با یاری جستن از کلیه ظرفیت های نیروی انسانی، به منظور توسعه اهداف عالیه این شرکت و تدوین و برنامه ریزی مناسب جهت استفاده عموم مردم و ورزشکاران از امکانات ورزشی و اجرای وظایف مرتبط اهتمام ویژه مبذول فرمایید. توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه احدیت متعال خواهانم.»

گفتنی است پیش از این توفیق کابلی مدیریت این مجموعه بر عهده داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاله در حالی به عنوان مدیر مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شده است که در سابقه او چند سال فعالیت به عنوان شهردار پردیس دیده می شود اما اطلاعاتی مبنی بر اینکه وی سابقه ورزشی داشته باشد در دسترس نیست. وی در مقطعی رئیس هیات ورزش همگانی پردیس نیز بوده است.

محمد لاله روز ۸ اسفندماه از مسئولیتش در شهرداری پردیس استعفا کرد که این استعفا مورد موافقت قرار گرفت و روز ۱۴ اسفندماه از سوی کریمی به عنوان مدیر مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شد!