به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تماشای مراسم نزدیک به ۴ ساعته اسکار با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ به رقم ۲۶.۵ میلیون تماشاگر رسید. به راحتی می‌توان گفت این کمترین آمار تماشای اسکار در طول تاریخ بود و حتی از سال ۲۰۰۸ نیز ۵ میلیون نفر کمتر به تماشای آن نشستند.

برطبق آمار تنها ۱۸.۹ درصد خانوارها بین ساعت ۸ تا ۱۱ شب به تماشای این برنامه نشستند که در مقایسه با سال پیش و شبی که نام برنده به اشتباه اعلام شده بود، این آمار ۱۶ درصد کمتر شده است.

سال پیش مراسم اسکار ریتینگ ۲۲.۴ را به دست آورد و ۳۲.۹ میلیون نفر تماشاگر در شبکه ABC داشت و ریتینگ ۹.۱ در میان بزرگسالان ۴۹-۱۸ را کسب کرده بود که آن آمار نیز دومین سطح مشارکت کم در تماشای برنامه اسکار در طول تاریخ بود. هر چند این شبکه تلویزیونی فوری گزارش میزان مشارکت بزرگسالان این رده سنی را اعلام نکرده و مرکز آمار نیلسن نیز تا سه شنبه (به وقت آمریکا) آمار کلی را اعلام نخواهد کرد، اما گفته‌ها حکایت از این میزان پایین مشارکت دارد.

این در حالی است که برنامه اسکار نودم به اندازه برنامه‌های سال‌های اخیر سیاسی نبود و واکنش به موضوع آزار جنسی و تجاوز در صنعت سرگرمی خط مشی آشکار آن را تشکیل داده بود و چهره‌های برنده چون فرانسیس مک‌دورماند به مسایل صنفی در این صنعت بیشتر متمرکز شدند. در عین حال میزبانی جیمی کیمل برای دومین سال متوالی به نظر می‌رسد باید اجرایی تحسین برانگیز را شکل داده باشد.

در هر حال بینندگان سه برنامه مهم تلویزیونی آمریکا یعنی مراسم اهدای جوایز گلدن‌گلوب، جوایز گرمی و سوپر باول به طرز معناداری نسبت به سال ۲۰۱۷ با کاهش روبه رو شده است.

مراسم اسکار یکشنبه شب به طول ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه که یک دقیقه از مراسم سال پیش بیشتر بود، اما طولانی‌ترین مراسم در دهه اخیر بود. تنها سال ۲۰۰۷ مراسم اسکار کمی بیش از این به طول انجامید.

و شب، شب نامزدهای برنده باکس آفیس هم نبود. گرچه «شکل آب» برنده بهترین فیلم و بهترین کارگردانی اسکار، فروشی ۵۷ میلیون دلاری را در بازار داخلی ثبت کرده ولی یک فیلم پرفروش محسوب نمی‌شود. با این حال این فیلم از برنده سال پیش یعنی «مهتاب» که تنها ۲۸ میلیون دلار در بازار داخلی آمریکا فروش کرد، در جایگاه بالاتری ایستاده است و در واقع پرفروش‌ترین برنده اصلی در پنج سال اخیر محسوب می‌شود. «دانکرک» تنها فیلم دیگری که بیش از دو جایزه در مراسم یکشنبه شب کسب کرد، فروشی ۱۸۸ میلیون دلاری را در بازار داخلی آمریکا کسب کرده که کمی بیشتر از «برو بیرون» است که در چندین بخش نامزد اسکار شد و تنها یک جایزه برای فیلمنامه غیراقتباسی برای کارگردان-نویسنده آن یعنی جردن پیلی کسب کرد.

آمار تماشاگران اسکار از سال ۲۰۰۰ چنین بوده است:

سال ۲۰۱۷: برابر ۳۲.۹ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۱۶: برابر ۳۴.۴ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۱۵: برابر ۳۷.۳ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۱۴: برابر ۴۳.۷ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۱۳: برابر ۴۰.۴ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۱۲: برابر ۳۹.۵ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۱۱: برابر ۳۷.۹ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۱۰: برابر ۴۱.۶ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۰۹: برابر ۳۶.۹ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۰۸: برابر ۳۱.۸ میلیون تماشاگر (پایین‌ترین)

سال ۲۰۰۷: برابر ۳۹.۹ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۰۶: برابر ۳۶.۸ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۰۵: برابر ۴۲.۲ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۰۴: برابر ۴۳.۶ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۰۳: برابر ۳۳.۰ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۰۲: برابر ۴۰.۵ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۰۱: برابر ۴۲.۹ میلیون تماشاگر

سال ۲۰۰۰: برابر ۴۶.۵ میلیون تماشاگر (بالاترین)