به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مراسم اهدای جوایز اسکار ۲۰۲۱ که یکشنبه شب به صورت زنده از یونیون استیشن و دالبی تیاتر لس‌آنجلس پخش شد، از نظر کاهش تماشاگران مستقیم از شبکه ای‌بی‌سی رکورد زد.

بر مبنای آمار ارایه شده ۹.۸۵ میلیون تماشاگر این برنامه را مستقیم تماشا کردند. این آمار ۵۸.۳ درصد کمتر از آمار سال پیش است.

در عین حال این برنامه که سومین برنامه بدون مجری آکادمی بود نرخ ۱.۹ را میان مخاطبان ۱۸ تا ۴۹ ساله ثبت کرد. بینندگان این رده سنی نیز در مقایسه با سال پیش ۶۴.۲ درصد کاهش یافته‌اند.

مراسم سال ۲۰۱۹ در این رده سنی با نرخ ۷.۷ برابر ۲۹.۶ میلیون نفر را در این رده جذب کرده بود که ۱۲ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۸ بود.

در هر حال میزان مخاطبان مراسم اسکار نیز به دلیل تعطیلی سینماها مثل دیگر موارد متاثر از شیوع کرونا کاهش یافته و همین کاهش در میان تماشاگران گلدن گلوب ۲۰۲۱ نیز مشاهده شد. مراسم گرمی نیز که به میزبانی ترور نوآ برگزار شد پایین‌ترین آمار تماشاگران گرمی را ثبت کرد و حدود ۵۳ درصد کاهش یافت. چه کرونا در این میان نقش داشته باشد چه نه، باید گفت آمار تماشای مراسم اهدای جوایز، به طور کلی کاهش یافته است.