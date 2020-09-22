پخش آنلاین جوایز «امی۲۰۲۰» کمترین مخاطب تاریخ این رویداد را داشت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جوایز امی یک بار دیگر کمترین میزان بینندگان تاریخ خود را به ثبت رسانده است.

با استناد به آمار نیلسن، پخش زنده مراسم امی ۲۰۲۰ که به صورت مجازی انجام شد، فقط ۶.۱ میلیون نفر بیننده داشت و در میان بزرگسالان بین ۱۸ تا ۴۹ سال که جامعه آماری اصلی آن هستند، درصد ۱.۲ را به دست آورد. این نمایانگر کاهشی ۱۲ درصدی نسبت به کمترین میزان قبلی تماشاگران این سن است که پارسال به ثبت رسیده بود و نشان از افتی ۲۵ درصدی در میان این افراد دارد.

سال گذشته یک افت تاریخی دیگر برای مراسم اهدای برترین جوایز تلویزیون آمریکا به ثبت رسیده بود و نسبت به سال پیش‌تر یک کاهش عظیم ۳۳ درصدی داشت. پارسال ریتینگ تماشای جوایز ۱.۶ و تعداد بینندگان آن ۶.۹ میلیون نفر بود.

در مقایسه، چهار مراسم قبل از آن را به ترتیب ۱۰.۲ میلیون نفر، ۱۱.۴ میلیون نفر (هم در ۲۰۱۷ و هم در ۲۰۱۶) و ۱۱.۹ میلیون نفر تماشا کرده بودند. رقم ۶.۹ میلیونی تقریباً نصف میزان بینندگان ۲۰۱۳ بود.

با این حال، جیمی کیمل که از سالن خالی استیپلز سنتر مراسم را اجرا می‌کرد، توانست از شکل‌گیری یک فاجعه کامل جلوگیری کند. او توانست با وجود تمام موانع مرتبط با کووید -۱۹ نمایش قابل قبولی داشته باشد.

همچنین باید به این نکته اشاره شود که جوایز امی امسال با مسایل سفت‌وسخت‌تری به نسبت حالت معمول مواجه بود. یکشنبه شب برنامه «فوتبال یکشنبه شب» شبکه ان‌بی‌سی هم پخش می‌شد و برای نخستین بار، یکی از مهم‌ترین مسابقات پلی‌آف ان‌بی‌ای از تلویزیون پرایم‌تایم روی آنتن رفته بود.

همچنین امسال به خاطر کووید -۱۹ هیچ فرش قرمزی در کار نبود که بتواند پیش از برگزاری مراسم، مخاطبان را هیجان‌زده کند. هر دو مراسم زنده قبلی امی یک بخش ویژه جداگانه برای فرش قرمز داشتند.