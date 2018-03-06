حال و هوای زندگی مشاهیر ادبی در خانه موزه هایشان حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به بازگشایی خانه سیمین و جلال گفت:‌ باید به احداث خانه موزه های چهره های فرهنگی و هنری توجه کرد و باید حال و هوای این خانه ها در زمان زندگی این مشاهیر حفظ شود.

وی ادامه داد: اینگونه نیست خانه ای تملک شود، آب و جارو شود و تبدیل به خانه موزه شود. در خصوص خانه مرحوم اخوان ثالث چنین اتفاقی افتاده و این خانه هیچ رنگ و بو و حسی از مرحوم اخوان ندارد.

مسجدجامعی با اشاره به تبدیل محل زندگی آیت الله هاشمی به خانه موزه گفت: باید این موضوع در این مورد رعایت شود یعنی کتابخانه با همان ترکیب وجود داشته باشد و چینش کتاب ها در گوشه اتاق و زیرزمین به همان حالت حفظ شود. در خصوص خانه موزه سیمین نیز این نکته قبل از بهره برداری باید رعایت شود.

وی ادامه داد: روی دیوار اتاق سیمین عکسی از مصدق، مرحوم تختی، نقاشی از آغداشلو و سهراب سپهری بود. این تصاویر معنادار است و باید همین ترکیب حفظ شود.

مسجدجامعی ادامه داد: این دومین خانه ای است که در حوزه مشاهیر زنان بعد از خانه پروین به بهره برداری می رسد و جا دارد این نکات در آن رعایت شود.