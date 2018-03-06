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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۵۷

روحانی در آیین بهره برداری از طرح ۱۲۰۰ هکتاری کمربند سبز تهران:

وزارت کشاورزی در زمینه زراعت چوب، کشاورزان را تشویق کند

وزارت کشاورزی در زمینه زراعت چوب، کشاورزان را تشویق کند

رئیس جمهوری گفت:وزارت جهاد کشاورزی در زمینه زراعت چوب، کشاورزان را تشویق کند چراکه این امر می تواند درآمد خوبی برای آن ها حاصل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری امروز در آیین بهره برداری از طرح ۱۲۰۰ هکتاری کمربند سبز پیرامون تهران اظهار داشت: درختکاری و حفظ مراتع و جنگل ها و توسعه آن ها اولویت ماست.

وی افزود: در سال های گذشته، میلیون ها هکتار جنگل را از دست دادیم و سودجویان و متصرفان غیر قانونی عاملی بودند که کمتر بتوانیم از این نعمت خدادادی استفاده کنیم.

روحانی تصریح کرد: مسئله بیابان زایی و تخریب جنگل ها یک خطر است و لذا امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی در زمینه زراعت چوب، کشاورزان را تشویق کند چراکه این امر می تواند درآمد خوبی برای آن ها حاصل کند و بخشی از مشکلات ما را جبران کنند.

رئیس جمهوری در ادامه تاکید کرد: از طرفی، از طریق نهال کاری می توانیم در آینده جلوی بسیاری از مشکلات مانند ریزگردها را بگیریم.

رئیس جمهور در این مراسم با گرامیداشت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم در این ایام همه مردم در موضوع مهم درختکاری که برای نفس طبیعت و سلامت جامعه اهمیت دارد ، با همه توان و امکانات خود مشارکت کنند.

وی افزود: امروز برای سلامت جامعه و نشاط مردم و ادامه حیات جامعه نیازمند محیط زیست سالم هستیم که بخش بزرگی از این مسأله به درختکاری و حفظ مراتع و جنگل‌ها بستگی دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته میلیون‌ها متر از جنگل‌ها و مراتع تخریب شده و از بین رفته است و در این زمینه سودجویان و یا بی‌احتیاطی‌ها، عاملی بوده که کمتر از این نعمت خدادادی استفاده کنیم.

روحانی با بیان اینکه سرانه مردم ایران نسبت به جنگل و مراتع در مقیاس با میانگین جهانی کمتر است، گفت: باید تلاش بیشتری انجام دهیم تا این کاستی‌ها را از بین ببریم.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش وزارت جهادکشاورزی، شهرداری‌ها و بویژه شهردار تهران برای ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر تهران، اظهارداشت: اجرای این پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است و برای محیط زیست و جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهر تهران بسیار مؤثر است.

روحانی افزود: شهرداری تهران امسال موفق شده ۱۲۰۰ هکتار از اراضی را به پوشش جنگل‌کاری اختصاص دهد و امیدواریم در سال آینده سطح بالاتری را زیر کشت درختان قرار دهد و در سطح کشور نیز موفق شویم در گام اول از مراتع و جنگل‌ها حفاظت کنیم و در گام دوم آسیب‌هایی راکه در سال‌های گذشته به مراتع و جنگل‌ها وارد شده، جبران کنیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تخریب جنگل آسیب‌های زیادی برای محیط زیست به همراه دارد و عامل مهم آلودگی هوا و ریزگردها، تخریب جنگل و بیابان‌زایی‌هایی است که صورت گرفته است.

روحانی خاطر نشان کرد: از همه اقشار مردم و سمن‌هایی که در زمینه محیط زیست فعالیت دارند، دعوت می‌کنم که در زمینه درختکاری مشارکت کرده و از راه‌های مختلف و ابتکاری، مردم را به این کار مهم تشویق کنندچرا که با مشارکت عمومی مردم بهتر می‌توان در زمینه حیات و سلامت جامعه گام برداشت.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: از مردم عزیز می‌خواهم که در ایام عید و در سفرها و گردشگری های خود از محیط زیست حفاظت کنند.

کد مطلب 4244669

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    نظرات

    • محفوظ IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      آبی برای آبیاری این نهال وجود ندارد. سال بعد مراجعه کنید ببینید آیا سبز است یا به دلیل کم آبی خشک شده است

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