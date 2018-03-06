نیروهای ناتو به درخواست بغداد در عراق باقی می مانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو که به عراق سفر کرده است امروز اعلام کرد که نیروهای ناتو به درخواست دولت این کشور در عراق باقی می مانند.

این در حالی است که چند روز پیش پارلمان عراق اعلام کرد که نیروهای خارجی باید بر اساس یک برنامه زمانی از خاک عراق خارج شوند.

استولتنبرگ اما در سفر به بغداد تأکید کرد که ناتو بدون موافقت و دعوت دولت عراق در این کشور حضور ندارد و افزود که پیمان آتلانتیک شمالی درخواست رسمی در این خصوص از سوی «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دریافت کرده است.

دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی تأکید کرد که نیروهای این سازمان بیش از آنچه لازم است در عراق باقی نخواهند ماند و نیروهایی که به وسیله ۱۹ کشور از اعضای ناتو به عراق اعزام شده اند نیروهای عراقی را در زمینه خنثی سازی بمب، پزشکی نظامی و نگاه داری از تجهیزات نظامی آموزش خواهند داد.

وی در این سفر به تحول مهمی که در نیروهای عراقی ایجاد شده نیز اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح عراقی که در سال ۲۰۱۴ با یک فروپاشی کامل در برابر افراط گرایان دست و پنجه نرم می کردند در سال ۲۰۱۷ موفق شدند تمام شهرهای عراقی را آزاد کنند.

استولتنبرگ تأکید کرد که نیروهای ناتو تا زمانی که لازم باشد برای آموزش نیروهای عراقی و برای اطمینان از اینکه داعش مجددا به صحنه بازنگردد در عراق باقی خواهند ماند.

وی افزود که ناتو در زمینه تأسیس دانشگاه های نظامی و مبارزه با فساد در نهادهای دولتی با دولت عراق همکاری خواهد کرد.