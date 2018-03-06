اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد بلیت های جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع کلیه هوادارانی که در سایت فدراسیون فوتبال بلیت های جام جهانی را خریداری نموده اند می رساند که تا ۱۵ مارس ۲۰۱۸ مطابق با ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ فدراسیون جهانی فوتبال شماره رفرنس های بلیت های خریداری شده (Request ID NO.) را به آدرس ایمیل سرگروه ارسال می نماید که این افراد می بایست با این شماره به سایت www.fan-id.ru مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام خود و سایر افراد زیر مجموعه (در صورت وجود) اقدام نمایند.

لازم به توضیح است که این کارت به عناوین زیر قابل استفاده می باشد:

ویزای ورود به کشور روسیه به مدت یکماه در زمان مسابقات جام جهانی

تماشاگران این کارت را به همراه بلیط بازی جهت ورود به استادیوم می بایست ارائه نمایند.

هواداران با ارائه این کارت می توانند از حمل و نقل عمومی در کشور روسیه به صورت رایگان بهرمند گردند.

همچنین به اطلاع می رساند که بلیت های خریداری شده توسط هواداران در اوایل اردیبهشت ماه توسط فیفا به آدرسی که سامانه فدراسیون فوتبال ثبت کرده بودند ارسال خواهد گردید.