رونق بازار موبایل در آستانه نوروز/ رجیستری جلوی سرقت گوشی را گرفت

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بازار تلفن همراه در آستانه سال نو اظهار داشت: خرید و فروش گوشی تلفن همراه نسبت به دیگر ماههای سال، در ماه جاری با رونق بیشتری همراه بوده و مردم استقبال خوبی از مدلهای تازه وارد گوشی داشته اند.

رئیس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل کشور ادامه داد: از نظر قیمت گوشی، تفاوت چندانی در نرخ کالا دیده نمی شود و واردکننده، قیمتها را برمبنای دلار و به روز محاسبه می کند. به همین دلیل نمی توان گفت که قیمت گوشی با افزایش عرضه و تقاضا، تغییری کرده است.

وی با تاکید براینکه تثبیت قیمت دلار تاثیر مستقیم در نرخ گوشی خواهد داشت، افزود: با توجه به آنکه گوشی موبایل در سبد هزینه خانوار ایرانی دیده شده است، برغم افزایش نرخ دلار، این بازار دچار رکود نشده است.

درستی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۳ هزار مدل گوشی موبایل در رنج قیمت ۵۰ هزار تا ۴ میلیون تومان در بازار گوشی دیده می شود، اضافه کرد: تا پایان ماه جاری، رونق بازار موبایل ادامه خواهد داشت.

وی در مورد تاثیر طرح رجیستری گوشی بر بازار خرید و فروش، گفت: رجیستری تاثیری در قیمت مصرف کننده نداشته و تنها سبب شده است که مصرف کننده گوشی با گارانتی و اصلی خریداری کند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی وتصویری و تلفن همراه با حمایت از اجرای طرح رجیستری موبایل ادامه داد: از سوی دیگر این طرح سبب شده که جلوی سرقت گوشی موبایل گرفته شود.

درستی توضیح داد: با اجرای طرح رجیستری، هر گوشی با یک سیم کارت مشخص در شبکه به ثبت رسیده است و در صورتی که سیم کارت دیگری داخل گوشی گذاشته شود، نیازمند طی فرآیند انتقال مالکیت است که باید از سوی مالک اولیه گوشی انجام شود. به همین دلیل گوشی سرقت شده به کار سارقان نمی آید و از این جهت می توان گفت این طرح، تا حدودی جلوی سرقت گوشی های موبایل را سد کرده است.