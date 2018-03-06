انسان با تمسک به قرآن به آرامش می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، ام البنین آزادی، مربی و حافظ کل قرآن کریم متولد ۱۳۴۴ تهران است. نقطه نظرات این بانوی قرآن پژوه عضو کانون ۱۴ معصوم (ع) مهد قرآن استان تهران است. با او گفتگویی درباره زمان شروع، روش حفظ قرآن ، اثرات آن در زندگی فردی و اجتماعی موفقیتهای انجام شده که در ادامه می خوانید؛



*عامل اصلی گرایش شما به حفظ قرآن کریم چیست؟

حفظ قرآن یک فضل الهی است که خداوند شامل بندگانش می کند. چرا ، به چه علت و چه کسی در مسیر حفظ قرار می‌گیرد را فقط خداوند می داند و بس. من هم از کسانی هستم که لطف ایزد منان شامل حالم شد و توفیق انس و حفظ قرآن را یافتم و هر کسی که دستورات زندگیش را در این کتاب جستجو نماید، نعمت و فضل بی پایان الهی را نصیب خود کرده است و حافظ قرآن با تثبیت محفوظات خود باید زکات این نعمت را بپردازد .



* آموزش حفظ قرآن را از چه سالی و در کدام مؤسسه قرآنی آغاز کردید؟

از سال ۱۳۸۱ با شرکت در کلاس های آموزش کانون ۱۴ معصوم (ع) مهد قرآن استان تهران به مدیریت سرکار خانم نادری حفظ قرآن را آغاز کردم و پس از اتمام حفظ ۵ جزء ، بقیه اجزاء را همزمان در کانون ۱۴ معصوم(ع) و مرکز آموزش قرآن حرم عبدالعظیم حسنی(ع) ادامه دادم . در سال ۱۳۸۵ طی چهار سال و نیم با استفاده از روش های آموزشی مهد قرآن، نوار ترتیل استاد پرهیزکار و راهنمایی اساتید و مربیان مرکز آموزش قرآن حرم عبدالعظیم موفق به حفظ کل قرآن شدم.



*از چه روشی برای حفظ قرآن استفاده کردید؟

ابتداء با استماع نوار ترتیل استاد پرهیزکار و نگاه کردن به خط قرآن، آیه را به خاطر می سپردم و بعد تکرار می‌کردم . هفته‌ای ۳ صفحه حفظ می کردم و مهم تر از حفظ ، مرور محفوظات بود و حفظ آیات جدید در مرحله دوم اهمیت بود، چرا که دوره محفوظات جدید از اهمیت بیشتری برخوردار بود و همواره باید طی ده روز محفوظات دوره می شد تا آیات مربوطه ملکه ذهن و ثبت شود. دستور العمل چهارگانه من برای حفظ قرآن اراده مصمم همراه با پشتکار، وقت کافی، استفاده از کلاس و مربی مجرب و تمرین ، ممارست و مرور محفوظات بطور منظم است.



*آثار و برکات حفظ قرآن در زندگی فردی و اجتماعی تان چیست؟

انس با قرآن برکات بسیار زیادی در روح و جسم انسان دارد و باعث صیقل دادن روح انسان می شود . همان طور که در سوره مبارکه بقره آیه ۲۵۷ می فرماید << الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور>>خداوند نور هدایت را به مؤمنان می بخشد و در آیه ۳۵ سوره نور نیز می‌فرماید << الله نورالسموات والارض>> خداوند نور مطلق آسمانها و زمین است.در کلام معصوم(ع) آمده است هرگاه خواستید خداوند با شما سخن گوید قرآن بخوانید و حافظ قرآن هر روز انس با قرآن دارد و در پرتو این نور الهی که نور مطلق است تغذیه می شود و تلألو این نور سراسر زندگی او را روشن می کند . من حقیر به عینه این نور را لمس کرده چه در زندگی شخصی و اجتماعی . آیا حافظ قرآن که آیات کلام وحی را در سینه خود حک کرده آیه غیبت را می خواند و اثرات سوء غیبت کردن را نیز می داند . نیکی به والدین ، زشتی دروغ گفتن و سایر آیات، می تواند خلاف آن عمل کند . شاید گاهی مرتکب گناه شود ولی قرآن با تذکر همچون سدی مانع از گناه کردن او می شود و این توفیق در پرتو حفظ و انس با قرآن است البته این مختص شخص قرآنی نیست و جامعه هم تحت تأثیر قرار می گیرد . هر آنچه جامعه به اخلاق قرآنی مزین باشد از فساد، تزویر، بداخلاقی و ناهنجاریها دور میشود.



*توصیه تان برای کسانی که می خواهند حفظ قرآن را شروع کنند چیست؟

قرآن ریسمان محکمی است که انسان با تمسک به آن به آرامش می رسد . یکی از راه های تلاوت فراوان قرآن همین حفظ قرآن است چون که حافظ قرآن برای مرور محفوظات خود باید هر روز قرآن تلاوت کند و در آیات آن تدبر کند و همین قرائت مدام و تدبر موجب می شود زندگی عادی به یک زندگی قرآنی تبدیل شود و ناهنجاریها در رفتار ، اخلاق ، منش و شئونات اجتماعی و فردی او (حافظ قرآن) تأثیری ندارد و طعم شیرین حفظ قرآن را فقط حافظ قرآن می تواند درک کند و گاهی انسان در تصمیم گیری و انجام آن حیران می‌ماند . خداوند صاحب قرآن در دل فرد آنچه که خیر باشد القاء می کند و این نعمت بلاشک از حفظ و انس با قرآن و برکات آن است . پس بعنوان یک خادم و حافظ قرآن توصیه می کنم از این سفره پر نعمت همه بهره مند شوند .



*در حال حاضر چه خدماتی به ساحت مقدس قرآن دارید؟

سال ۱۳۸۵ در مؤسسه نور ولایت یک دوره روخوانی و روانخوانی برای فرهنگیان داشتم ، یک ترم نیز آموزش حفظ قرآن در مرکز آموزش قرآن حرم عبدالعظیم برگزار کرده ام. در کانون ۱۴ معصوم(ع) مهد قرآن تهران نیز تا کنون توفیق تدریس را دارم و امیدوارم که از خادمان واقعی قرآن محسوب شویم و در روز جزاء که به تعبیر خودش "یوم یفر المرء من اخیه" روزی که هر کسی از برادرش فرار می کند، قرآن نجات بخش ما باشد .