به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکنام مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران گفت: همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور پنج شنبه۱۷ اسفند ۲۸ باب کتابخانه عمومی منتخب استان تهران با اجرای طرح ملی کتابخانه گردی میزبان عموم مردم، مسئولان، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه خواهند بود.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی گسترده تهران برای استقبال از طرح ملی کتابخانه گردی خبر داد و گفت: طرح ملی کتابخانه گردی فرصت خوبی است تا علاوه بر جذب مسئولان و علاقه‌مندان، افرادی را به حضور در کتابخانه دعوت کنیم که تاکنون هرگز به کتابخانه نیامده‌اند و این افراد بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: کتابخانه‌های منتخب در روز ۱۷ اسفندماه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸ میزبان مسئولان استانی و عموم مردم خواهند بود. معرفی خدمات کتابخانه، عضویت رایگان بازدیدکنندگان، اجرای برنامه‌های متنوع در بخش کودک کتابخانه‌ها از جمله برنامه‌های روز ملی کتابخانه گردی در کتابخانه های عمومی استان است.

نیکنام ادامه داد: در این طرح ۲۸ باب کتابخانه میزبان علاقمندان خواهند بود که از این تعداد ۷ باب در شهر تهران شامل کتابخانه های عمومی حضرت فاطمه(س)، محقق حلی، شهدا، دهخدا، پیروزی، ارغوان، شهید چمران میزبان طرح کتابخانه گردی و ۲۱ باب در شهرستان ها شامل اسلامشهر کتابخانه امیرالمومنین علی(ع) و مصطفی خمینی(ره)؛ شمیرانات کتابخانه شهید محلاتی و شهدای لواسانات؛ قرچک کتابخانه ولایت و اقبال لاهوری؛ قدس کتابخانه مرکزی و جوادالائمه(ع)؛ پاکدشت کتابخانه امام جعفر صادق(ع) و رسول اکرم(ص)؛ ری کتابخانه صاحب بن عباد و علامه دهخدا از کتابخانه‌های منتخب شهرستان های استان تهران در طرح ملی کتابخانه گردی هستند.

وی در پایان گفت: امامت پردیس؛ ثامن الائمه(ع) شهریار؛ شهید سلیمی ملارد؛ علامه قطب الدین رازی ورامین؛ خاتم الانبیاء بهارستان؛ ۱۵خرداد پیشوا؛ استاد امیری فیروزکوهی فیروزکوه؛ جاوید الاثر کاظم اخوان رباط کریم و کوثر دماوند از دیگر کتابخانه های عمومی شهرستان های استان تهران هستند که میزبان بازدید کنندگان خواهند بود.

طرح ملی کتابخانه گردی به صورت هم‌زمان در ۴۶۷ کتابخانه عمومی سراسر کشور اجرا خواهد شد.