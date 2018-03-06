بلاتکلیفی نرخ ارز، ارزش پول ملی کشور را زیر سئوال می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی اظهار داشت: باک مرکزی با عملکرد نادرستش باعث شد صد هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم در موسسات از بین برود و میلیون نفر سرمایه‌گذار دچار استیصال شوند.

وی افزود: همچنین بلاتکلیف گذاشتن نرخ ارز باعث شده تا ارزش پول ملی کشور زیر سوال برود و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند؛ این در حالی است که از صدا و سیما و رسانه‌ها حرف‌هایی زده می‌شود که مسئولان به آن عمل نمی‌کنند.

حاجی دلیگانی گفت: قرار بود تا پایان بهمن ماه ۹۶ وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی تعیین تکلیف شود؛ در این زمینه رئیس جمهور نیز صحبت کرده بود اما کسی به این حرف‌ها عمل نکرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: چرا رئیس جمهور با توجه به مدیریت و اشکالات ایجاد شده از سوی سیف، وی را برکنار نمی‌کند؟