تاکید معاون مطبوعاتی ارشاد بر تشکیل اتحادیه منسجم صنوف تبلیغاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سلطانیفر در سومین جشنواره تبلیغات ایران که عصر دوشنبه با حضور سخنگوی دولت در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد، تبلیغات را یک «رسانه» دانست و تصریح کرد: اگر رسانه را به عنوان یک واقعیت یا انتقالدهنده واقعیت در نظر بگیریم، باید بپذیریم تبلیغات هم باید واقعیت را منتقل کند، در غیر این صورت آن رسانه، رسانه درستی نیست یا مسیر غلطی را میرود.
وی دومین شرط رسانهای شدن تبلیغات را پاسخگویی به نیاز مردم دانست و بیان کرد: باید از طریق تبلیغات بتوانیم نیاز مردم را پوشش دهیم و بهگونهای در این فضا حرکت کنیم که بتوانیم از دل مردم سخن بگوییم نه اینکه صرفاً نگاه تولیدکنندگان کالا را یکطرفه بیان کنیم.
معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: رسانه باید به ما کمک کند که هم افکار عمومی و هم مسئولین بتوانند به واسطه آنها پیامهای خود را به عنوان یک پل منتقل کنند. همچنین اگر تبلیغات را به عنوان رسانه قبول کردیم، باید از بستر تکنولوژیهای نوین هم استفاده کنیم در غیر این صورت تبلیغات از رسانهها عقب میماند.
سلطانیفر ضمن اشاره به تعاملی بودن رسانهها گفت: باید قبول کنیم مخاطب که اکنون کاربر شناخته میشود، در بستر تبلیغات رسانهایشده تکنولوژیهای نوین باید نقش داشته باشد در غیر این صورت تبلیغات ما به سمت سنتی، کهنهشدن و ویرانهشدن میرود. این تکنولوژی یک تکنولوژی رسانهای مبتنی بر تکنولوژیهای نوین است و باید ابزار این نوین بودن تکنولوژیها شامل تعاملی بودن، سرعت، صحت و روابط بیواسطه مخاطب با تولیدکنندگان را در تبلیغات خودمان شکل دهیم.
وی افزود: این تکنولوژی دیگر تکنولوژی درونمرزی نیست بلکه فرامرزی و جهانی است و باید به این باور برسیم که تبلیغات ما در آن واحد در دنیای ۷ میلیاردی قابل مشاهده است پس باید نگاهمان را از نگاه محلی خارج کنیم و به فضای جهانی برسیم.
سلطانیفر ضرورت اساسی در حوزه تبلیغات را ایجاد اتحادیه منسجم صنوف تبلیغاتی دانست و گفت: ما یک اتحادیه منسجم صنوف تبلیغاتی نداریم. قطعاً تا زمانی که باشم این نیاز را مرتفع خواهم کرد که این مساله ضرورت اساسی ماست. ما میخواهیم تمام اختیاراتمان را در حوزه تبلیغات به این صنوف واگذار کنیم. حتی در حد مجوز هم نمیخواهیم دخالت کنیم بلکه قصد داریم آن را به این اتحادیه واگذار کنیم.
بنا بر این گزارش، محمد حیدری، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این جشنواره به خلاءهای موجود در عرصه تبلیغات اشاره و اظهار کرد: خلاء اول این است که جای یک همایش علمی که بتواند ادبیات تبلیغات را در کشور تبیین کند و گفتمان تبلیغات را در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و رسانه مورد بررسی، واکاوی و موشکافی قرار دهد، خالی است.
وی خلاء دوم را آموزش دانست و گفت: ما نیازمند آموزشهای بسیار پیشرفته علمی و تکنیکی هستیم اما در نظام دانشگاهی از چنین موضوعی رنج میبریم که باید در قالب آموزشهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در سطوح مختلف آن را برطرف کنیم.
حیدری تاکید کرد: در حوزه تبلیغات کشور دارای محدودیتها و ممنوعیتهای مختلفی هستیم و در کنار استفاده از ایدههای خلاقانه باید به دنبال تجدیدنظر در قوانین کشور باشیم و این مشروط به همکاری جامعه تبلیغاتی کشور است.
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