طرح برنامه ملی ارتقای نشاط و تندرستی زنان و دختران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار شد.

اعضای ستاد ملی زن و خانواده در این جلسه شاخص‌های اصلی تدوین شده عدالت جنسیتی به عنوان ملاکی برای سنجش اقدامات انجام شده در راستای بهبود وضعیت زنان و خانواده را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

موضوع تقسیم کار ملی دستگاه‌های ذیربط در زمینه انجام آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج در راستای ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی‌ها در حوزه های حقوقی و مهارت های ارتباطی و نقش آفرینی زنان و مردان در خانواده نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در جلسه ستاد ملی زن و خانواده، طرح برنامه ملی ارتقای نشاط و تندرستی زنان و دختران که مشتمل بر بخش های مختلف بوده و با هدف گسترش تندرستی و فعالیت های ورزشی نشاط آور در میان دختران و زنان اجرا خواهد شد، مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه گزارشی از افزایش انتصاب مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی پس از ابلاغ مصوبه رئیس جمهور مبنی بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم باید ۳۰ درصد از مسئولیت ها و پست های دولتی در اختیار بانوان قرار بگیرد، ارائه شد.

طبق این گزارش، پس از ابلاغ این مصوبه تاکنون ۷ معاون وزیر و بیش از ۴۶ مدیرکل زن در وزارتخانه های مختلف بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های زنان ایرانی منصوب شده اند.