تصمیمات آمریکا برای قدس، خام است/مصوبه مجلس برای احیای جنگل ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه) به مناسبت روز درختکاری پس از کاشت یک اصله نهال زیتون در محوطه فضای سبز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز درختکاری سنت خوبی در ایران است که تمامی مردم به این سمت می روند که فضای محیط زیست را آباد کنند، چراکه ما کشوری هستیم که از نظر منابع آبی مقداری مشکل داشته و آب و هوایی خشک داریم.

وی افزود: با توجه به آلودگی هوا، اگر این اراده در تمام مردم به وجود آید تا همه این سنت را محترم بشمارند و در کوچه و خیابان درخت بکارند، این اقدام به مطلوب تر شدن فضا برای زیستن کمک می کند.

لاریجانی با بیان اینکه درخت زیتون کاشته شده در محوطه مجلس توسط آقای «وقف چی» نماینده مردم زنجان تهیه شده است، ادامه داد: استان زنجان یکی از استان هایی بوده که محصول زیتون خوبی داشته و این درخت نماد مقاومت مردم فلسطین است.

توطئه هایی علیه مردم فلسطین در جریان است

لاریجانی یادآور شد: سفرای کشورهای فلسطین و سوریه و سفرای کشورهای دیگری که علاقه مند به سرنوشت فلسطین هستند نیز در این مراسم کاشت یک اصله نهال زیتون حضور داشتند که این موضوع بیانگر نماد همبستگی ملی با مردم فلسطین است و نشان می دهد که ما در تمام امور نگران مردم فلسطین هستیم.

رئیس مجلس گفت: به ویژه در شرایط فعلی که توطئه هایی علیه مردم این کشور در حال انجام است، لذا این تحرکات نشان دهنده اراده ها و نگاه ها به سمت مردم فلسطین است که امیدوارم شاهد روزی باشیم که مردم این کشور با همین نماد زیتون توفیق پیدا کرده و بیت المقدس از شر صهیونیست ها آزاد شود.

گام مهم مجلس در قانون برنامه ششم برای حفاظت از جنگل ها

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه و حفاظت از جنگل ها کار مهمی انجام داد، افزود: مجلس شورای اسلامی در این قانون جلوی استفاده و بهره برداری از جنگل را گرفت و مصوب کرد که برای مدتی به جنگل ها تنفس داده شود.

لاریجانی تاکید کرد: البته به طور طبیعی باید از جنگل ها استفاده کرد اما به دلیل استفاده های نابجا از جنگل ها، قانونی مصوب شد که به صورت کلی استفاده از جنگل و چوب آن برای مدتی معین ممنوع شود تا تنفسی ایجاد شده و شرایط جنگل ها تغییر کند.

کاهش تعرفه واردات چوب برای رفع مشکل کارخانه ها همزمان با اجرای طرح تنفس جنگل ها

وی ادامه داد: البته با طرح تنفس جنگل ها مشکلاتی ایجاد شد چرا که کارخانه های چوب ما به چوب نیاز داشتند، لذا مقرر شد تعرفه های واردات چوب تغییر یابد تا بتوان این محصول را وارد کرد و کارخانجات مشکل پیدا نکنند، بنابراین مصوبه مجلس برای احیای جنگل مصوبه بسیار مهمی بود که تصویب شد و پس از آن جلساتی مبنی بر صیانت از جنگل تشکیل شد.

لاریجانی با بیان اینکه جنگل زیادی در کشور نداریم، افزود: قانون تنفس جنگل ها برای صیانت از جنگل ها بسیار مهم بود.

آمریکایی ها همبستگی حیاتی میان سرنوشت خود و سرنوشت رژیم صهیونیستی قائل هستند

وی درباره سفر ترامپ به تل‌آویو اظهار داشت: ترامپ به تل‌آویو سفر کند یا نکند، تاثیری در رفتار و روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد اما زمانی که ادبیات سیاسی این دو کشور بررسی شده و به تصمیمات آنها نگریسته می شود، دو ویژگی در آن نمایان است.

لاریجانی ادامه داد: نخست اینکه آمریکایی ها یک همبستگی حیاتی میان سرنوشت خود و سرنوشت رژیم صهیونیستی قائل هستند و پای آن ایستاده اند و متاسفانه برخی کشورهای منطقه را نیز در این زمینه فریب داده اند و آنها را به همراه خود می کشند.

تصمیمات خام آمریکا و صهیونیست ها در مورد قدس شریف

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات آمریکا و رژیم صهیونیستی از یک وضع خام برخوردار است، افزود: تصمیمی که برای قدس شریف گرفته شد، هیچ کدام از کشورهای اسلامی آن را نپذیرفتند و این تصمیم را تحقیر کردند و مشخص نیست که آنها بتوانند این پروژه را به سادگی جلو ببرند زیرا این تصمیم برای آنها پرهزینه خواهد بود.

وی ادامه داد: این رفت و آمدها و گفت وگو ها نشان می دهد که آقای ترامپ در مسئله همبستگی با شرایط رژیم صهیونیستی مرز ندارد و حاضر است منافع کشور آمریکا را فدای این رژیم کند اما افکار خود را در این زمینه پیش ببرد اما با مشکل مواجه می شوند چون این رویکرد به سادگی نبوده و منطقه پیچیدگی های زیادی دارد و مسیر یک سر راست و هموار نیست که کسی دستور دهد و کارها اجرا شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عوامل و متغیرهای زیادی در منطقه تاثیرگذار است، لذا تحرکات آن ها برایشان نفعی ندارد.