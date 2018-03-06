توافقی مثبت بین مدیران عامل مخابرات ایران و آسیاتک امضا شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آسیاتک، با هدف رقابتی کردن هرچه بیشتر بازار و تسهیل در ارائه خدمات ارتباطات ثابت و ایجاد فرصت‌های برابر و حداکثری از منابع و امکانات موجود، تفاهم‌نامه‌ای کم‌نظیر میان شرکت‌های مخابرات ایران و آسیاتک منعقد شد.

بر اساس این گزارش تفاهم نامه مورد اشاره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در خصوص بهره برداری از Bit stream شرکت آسیاتک از شبکه مخابرات ایران در سراسر کشور بسته شد.

این گزارش حاکی است پس از انتصاب مجید صدری به ریاست شرکت مخابرات ایران و رویکرد مثبت وی در خصوص گذر از انحصار در عملکرد مخابرات ایران و استفاده از توان علمی و فنی شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات براساس مصوبه ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات، تفاهم‌نامه بهره برداری از Bit stream شرکت آسیاتک از شبکه مخابرات ایران میان این دو شرکت عقد شد.

براساس این خبر شرکت آسیاتک می‌تواند پس از اجرای مراحل فنی، در سرتاسر کشور و در مراکز و خصوصا در کافوهای نوری که پیش از این امکان ارائه خدمات در آنها وجود نداشت، با استفاده از امکانات ایجاد شده شرکت مخابرات ایران ارائه سرویس و خدمات کند.

در همین راستا سید مجید صدری و محمدعلی یوسفی‌زاده مدیران عامل دو شرکت طی تفاهمی، اجرایی نمودن این تفاهم‌نامه را تایید و امضا کردند.