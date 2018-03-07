تصمیم برانکو به سود پرسپولیس شد/ باید دوباره الوصل را شکست دهیم

مرتضی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر در ترکیب بازیکنان اصلی پرسپولیس در دیدار هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا مقابل الوصل امارات گفت: به نظرم کادر فنی پرسپولیس توانست با تغییراتی که در ترکیب اصلی پرسپولیس و تعویض هایی که ایجاد کرد، آشتی خوبی بین هواداران و تیمش به وجود بیاورد. مدیریت خوب برانکو ایوانکوویچ نشان داد می تواند انرژی از دست رفته بازیکنان تیمش را پس از باخت در دربی بازگرداند.

وی تصریح کرد: بازی پرسپولیس با الوصل را بین هواداران پرسولیس در طبقه دوم دیدم. واقعا خوشحالم که فهم فوتبالی هواداران هم بالا رفته است. آنها به من می‌گفتند پرسپولیس در دربی بد بود و به استقلال باخت. همه هم فقط بابت همین باخت ناراحت بودند و انتظار داشتند تغییری در ترکیب پرسپولیس ایجاد شود. خوشبختانه همینطور هم شد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس که علاقه خاصی به بازی محسن مسلمان دارد درباره حضور این بازیکن برای دقایقی از نیمه دوم بازی با الوصل در ترکیب سرخپوشان اظهار داشت: نمی دانم او از لحاظ اخلاقی چگونه است اما در همین بازی که نزدیک به بیست دقیقه بازی کرد همگی لذت بردیم. شما دیدید که هواداران و پیشکسوتان هم از این دیدار استقبال کردند تا نشان دهند تیمشان را بی اندازه دوست دارند و حاضر نیستند بخاطر یک باخت مقابل استقلال، تمام روزهای خوش را فراموش کنند.

فنونی زاده در پایان افزود: شرایط پرسپولیس در جدول لیگ قهرمانان آسیا متفاوت است. السد و نسف قارشی هم شش امتیازی هستند. اگر پرسپولیس می خواهد کار را به بازی آخر نکشاند باید الوصل را در امارات هم ببرد. پرسپولیس نشان داده است در روزهایی که فشار روانی بابت برد تحمل نمی کند عملکرد بهتری دارد.