روز درختکاری تلاشی است در نهادینه سازی فرهنگ زیبای نگهداشت طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "حسن کرمی" در مراسم روز درختکاری در جمع کارکنان این یگان با بیان اینکه جشن روز درختکاری، جشن رویش است، اظهار داشت: در اهمیت و قداست درختکاری همین بس که امام صادق(ع) فرمودند" کشت کنید و درخت بنشانید به خدا قسم آدمیان کاری برتر و پاک تر از این نکرده اند."

این مقام انتظامی بیان داشت: بر اساس آموزه های دینی و اسلامی، هر انسان با کاشتن یک اصله درخت بر روی زمین برای خود صدقه ای در آخرت ذخیره می کند.

وی خاطر نشان کرد: این جشن تلاشی است در اجرای فرهنگ زیبای درختکاری که باید در همه رده ها و سازمان ها نهادینه شود.

فرمانده یگان های ویژه ناجا در خاتمه تصریح کرد: از آنجا که درختکاری جزء اولویت جامعه است و حفاظت از درختان موجب اهمیت و ضرورت بیشتر نسبت به کاشت درخت می شود، باید همه دستگاه ها در جهت حفاظت از درختان تلاش کنند تا کشوری زیبا و آباد برای مردم مهیا کنیم.