نیما اقلیما کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: به تازگی نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی «شمال» را به پایان رساندیم و این روزها مشغول بازنویسی فیلمنامه، بازدید از لوکیشن ها و رایزنی با افراد برای جذب سرمایه هستیم. به محض اینکه موفق به جذب سرمایه شویم درخواست پروانه ساخت می دهیم و کارهای دیگر این اثر را نهایی می کنیم.

وی افزود: در صورتی که موفق به جذب سرمایه شویم فیلمبرداری «شمال» را در مناطق شمالی کشور انجام می دهیم البته بهترین زمان ساخت اثر اواخر تابستان و اوایل پاییز است.

این کارگردان جوان اظهار کرد: درباره قصه این اثر تا وقتی که کارها قطعی نشده باشند نمی توانم چیزی بگویم اما نکته ای که وجود دارد این است که احتمالا از بازیگران فیلم سینمایی «امیر» در «شمال» هم استفاده می کنیم.

اقلیما با اشاره به زمان اکران دیگر اثرش با نام «امیر» که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور داشت، بیان کرد: فکر نمی کنم این اثر زمان اکران تغییری نسبت به آن نسخه ای که در جشنواره اکران شد، داشته باشد. از سوی دیگر تهیه کننده و سرمایه گذار «امیر» مشغول رایزنی با پخش کننده ها برای اکران هستند.

وی در پایان گفت: تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم «امیر» را در فصل تابستان به نمایش بگذاریم.