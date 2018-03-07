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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۲۷

امروز؛

سیارکی خطرناک از کنار زمین می گذرد

سیارکی خطرناک از کنار زمین می گذرد

امروز سیارکی بلندتر از یکی از برج های نیویورک از کنار زمین می گذرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، طبق اطلاعات ناسا سیارک ۲۰۱۷VR۱۲ نام گرفته و از فاصله ۸۹۷ هزار مایلی زمین ( ۱۴۴۳۵۷۷.۹۸ کیلومتری) که فاصله کمی است، می گذرد و به همین دلیل یک سیارک احتمالا خطرناک نامگذاری شده است.

قطر سیارک بین ۲۱۳ تا ۴۵۷ متر تخمین زده شده است که این میزان از ساختمان امپایراستیت (واقع در نیویورک) با ارتفاع ۴۴۱ متر هم بلندتر است.

سیارک مذکور از فاصله ۱۴۴۳۵۷۷.۹۸ کیلومتری زمین می گذرد که ۳ برابر فاصله ماه و سیاره خاکی است.

در همین راستا محققان ناسا آن را یک سیارک احتمالا خطرناک نامگذاری کرده اند. البته به گفته آنان امکان ندارد این سیارک با زمین برخورد کند.

ناسا نخستین بار به وسیله تلسکوپ Pan-STARRS ۱ در هاوایی این سیارک را رصد کرده است.

کد مطلب 4245629
شیوا سعیدی

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