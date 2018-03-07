مخالفت کمیسیون اصل نود با انتقال جعبه سیاه به فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در تذکری گفت: کمیسیون اصل نود به عنوان کمیسیون نظارتی مجلس مکاتباتی با وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشور داشته که نماینده و کارشناس کمیسیون بر همه مراحل پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج نظارت داشته باشد اما چرا سازمان هواپیمایی با ما همکاری نمی کند؟ نگرانی اش چیست که نمی خواهد کمیسیون اصل نود بر این مسئله نظارت داشته باشد؟

وی تصریح کرد: جعبه سیاه هواپیمای تهران-یاسوج در داخل کشور قابل رمزگشایی است، ما مخالف انتقال جعبه سیاه هستیم و اگر به هر دلیلی امکان رمزگشایی جعبه سیاه در داخل کشور وجود ندارد، فایل اجرایی آن را به شرکتATR بفرستند. ما ۱۸ فروند هواپیمای ATR خریداری کرده ایم که هنوز آن را به ایران تحویل نداده اند، چه ضمانتی وجود دارد که جعبه سیاه به درستی رمزگشایی شود؟

پارسایی با بیان اینکه در ایران ۷ برابر استانداردها سوانح هوایی رخ می دهد، گفت: چرا نباید امکانات رمزگشایی جعبه سیاه در داخل کشور فراهم باشد؟ ما خواستار بازگرداندن جعبه سیاه به داخل کشور هستیم تا با نظارت کارشناسان شرکت ATR و کمیسیون اصل نود رمزگشایی شود.

در ادامه، علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: باید ببینیم قوانین بین المللی در این باره چه می گویند. اینکه شما گفتید کمیسیون اصل نود باید در مراحل مختلف حضور داشته باشد، درخواستی است که شما دارید اما اینکه آیا آنها این اختیار را دارند که این موضوع را بپذیرند یا نه، قابل بحث است. باید ببینیم قوانین ایکائو در این زمینه چیست.