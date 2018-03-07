اصلاح امتیاز جانبازان زیر ۲۵ درصدبا هماهنگی کمیسیون و هیئت رئیسه

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در پاسخ به تذکر محمدقسین عثمانی نماینده مردم بوکان مبنی بر اشتباه هیئت رئیسه در قرائت بندی از لایحه برنامه ششم در خصوص ایثارگران گفت: کمیسیون تلفیق برنامه بیشترین اهتمام را برای ایثارگران و خانواده شهدا داشت. بنده نیز مسئول کمیته ایثارگران بودم و آنچه در کمیته مطرح شد همگی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. یک عبارت وجود داشت که براساس آن ۲۵ درصد از سهمیه دانشگاه به جانبازان زیر ۲۵ درصد هم داده شود. این موضوع در کمیته ایثارگران و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. ما ۵ درصدی هم گذاشته بودیم برای رزمندگان زیر ۳۰ ماه، وقتی به صحن مجلس آمد آقای دکتر قاضی زاده دبیر هیئت رئیسه و آقای رضایی معاونت قوانین مجلس ابهام داشتند که این موضوع چیست؟

امیرآبادی اظهار داشت: این عبارت مقداری نامفهوم بود. برای رفع ابهام ۲۵ درصد حذف شد که این بند را آقای قاضی زاده خواندند و من آن را قرائت نکردم و نمایندگان به آن رأی دادند و تبدیل به قانون شد.

براین اساس رزمنده بالای ۶ ماه فرزندش از سهمیه ۵ درصد استفاده می کرد اما فرزند جانباز زیر ۲۵ درصد نمی توانست از سهمیه ای استفاده کند.

وی افزود: مقرر شد قانون در مورد رزمندگان زیر ۲۵ درصد با هماهنگی کمیسیون و هیئت رئیسه اصلاح شود تا فرزندان رزمندگان زیر ۲۵ درصد بتوانند از سهمیه ۵ درصد استفاده کنند و وارد سهمیه ۲۵ درصد هم بشوند. به عبارت دیگر در مرحله اول ۵ درصد و در مرحله دوم ۲۵ درصد امتیاز به آنان داده شد.

نماینده مردم قم اظهار داشت: طرح دو فوریتی که ارائه شد نیز در راستای رفع ابهام این مسئله است. بنابراین در حال حاضر رزمندگان بالای ۶ ماه و جانبازان زیر ۲۵ درصد، دارای ۵ درصد سهمیه هستند و با تنقیح قوانین که لیست بلندبالایی بود، کمکی به رزمندگان زیر ۲۵ درصد شد.

در ادامه حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در این خصوص گفت: پس از ارائه لایحه برنامه ششم به مجلس مقرر شد که جانبازان زیر ۲۵ درصد نیز از امتیازات جانبازان ۲۵ درصد برخوردار شوند.

حاج بابایی در صحن مجلس نمی دانم چرا این جمله حذف شد. همان زمان در نامه مکتوب به این موضوع اعتراض کردم. ۴۰۰ هزار ایثارگر این موضوع را پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه ارائه طرح دوفوریتی برای این موضوع عاقلانه نیست، تصریح کرد: شورای نگهبان این طرح را رد می کند، لذا باید جمله ای که حذف شده بود در مجلس قرائت شود و اگر نمایندگان رأی دادند به شورای نگهبان ارسال شود.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: کاری که شما می فرمائید عملی نیست زیرا قانون برنامه ششم توسعه بسته شده است. باید این مشکل در قالب ارائه طرح حل شود.