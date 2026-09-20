به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در سخنانی اعلام کرد: ما باید ریشه‌های اختلاف را از میان برداریم؛ هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند تهدیدی برای دیگران باشد. انرژی نقطه قوت ماست و فناوری، آینده ما را می‌سازد. منطقه ما شاهد رویدادی بوده است که تنها می‌توان آن را به «زلزله» تشبیه کرد. پس‌ لرزه‌های آنچه بر منطقه ما گذشت، فراتر از مرزهایمان گسترش یافته است. آنچه در منطقه ما رخ داد، فرضیات موجود درباره امنیت و ثبات را به آزمونی جدی کشید. در تمام مراحل این بحران، گفتگوها با موضوع امنیت آغاز می‌ شد و سپس به مباحث تأمین انرژی و کشتیرانی می‌پرداخت. ما شرایط عدم قطعیت (در اوضاع جاری) را دست‌کم نمی‌گیریم، اما اجازه نخواهیم داد که اختلالات کوتاه‌ مدت، مسیر ما را تعیین کنند.

نخست‌وزیر قطر گفت: از طریق دیپلماسی برای تضمین ثبات منطقه‌ای تلاش می‌کنیم. از طریق سرمایه‌ گذاری، اصلاحات را پیش می‌ بریم، تاب‌ آوری خود را تقویت می‌ کنیم و فرصت‌ هایی برای رشد ایجاد می‌ کنیم. قطر همچنان یک شریک میانجی‌گر متعهد، یک تأمین‌کننده انرژی قابل اعتماد و یک شریک سرمایه‌گذاری باقی خواهد ماند. از دیدگاه دولت قطر، دیپلماسی و ثبات اقتصادی ارتباط نزدیکی با هم دارند. دیپلماسی از شرایطی که مردم را قادر به تجارت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کند، محافظت می‌کند. امنیت پایدار را نمی‌توان از طریق چرخه‌های مکرر تشدید و تلافی‌جویی ایجاد کرد. امنیت پایدار را نمی‌توان از طریق تمهیداتی که هر ملتی را در برابر ناامنی آسیب‌ پذیر می‌ کند، ایجاد کرد. ما باید اعتمادسازی کنیم و به منابع تنش بپردازیم.

وزیر امور خارجه قطر افزود: منطقه ما نیازمند چارچوبی است که به حاکمیت احترام بگذارد و تضمین کند که هیچ کشوری تهدیدی برای کشور دیگر نباشد. ما با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای حفظ کانال‌های ارتباطی و کاهش تنش‌ها همکاری کرده‌ایم. با وجود وقایع اخیر، نظام مالی ما همچنان فعال ماند و شرکت‌هایمان به کار خود ادامه دادند. انرژی منبع قدرت ما، تنوع‌بخشی کلید تاب‌آوری ما و فناوری آینده ماست. آنچه قطر انجام می‌دهد و برای آن می‌کوشد، تسهیل مذاکرات صلح و میانجی‌گری میان طرفین است. ما نیز برای باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی تلاش می‌کنیم؛ رویکردی که کارآمدی آن به اثبات رسیده است.

وی اضافه کرد: از (رژیم) اسرائیل می‌خواهیم که به تعهدات خود در قبال غزه عمل کند. اسرائیل بی‌محابا عمل می‌کند و به تعهدات خود پایبند نیست؛ کاملاً آشکار است که این تعهدات محقق نشده‌اند. متأسفانه، یک طرف همچنان به کشتار و ممانعت از ورود کمک‌ها به غزه ادامه می‌دهد، در حالی که جهان در این باره اقدام چندانی نمی‌کند. کشورهای جهان یا صلح‌سازند، یا فتنه‌انگیز و یا کارشکن.