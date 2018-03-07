همکاری استاندارد ایران و ترکیه در زمینه بازرسی قبل از حمل کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت استاندارد ترکیه که به سرپرستی دکتر الهامی، مدیر روابط بین الملل موسسه استاندارد ترکیه در این نشست حضور داشت با معرفی ظرفیت های علمی و فنی موسسه استاندارد ترکیه در زمینه آزمایشگاهی و بازرسی کالا پیشنهادات خود را مطرح کردند.

در این نشست، هیئت ایرانی نیز به سرپرستی مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، خواهان استفاده از ظرفیت های استاندارد ترکیه درباره صدور گواهی استاندارد اتحادیه اروپا برای کالاهای صادراتی ایران شد.

بیات در این نشست ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن تفاهم نامه امضا شده بین دو مجموعه استاندارد ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۶ ، به نقاط مشترکی در زمینه ارزیابی انطباق و بازرسی قبل از حمل که در تفاهم نامه مذکور به آن تاکید شده است برسیم.

در این نشست، مقرر شد، گروه کاری ویژه ای برای بررسی پیش نویس اجرایی بازرسی پیش از حمل ظرف یک ماه آینده تشکیل شود تا با اجرای این بند از یادداشت تفاهم امضا شده در تسهیل تجارت بین دو کشور گام بلندی برداشته شود.