راه اندازی نخستین مرکز درمانی و جراحی دام در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری، عبدالمحمد نجاتی با اشاره به راه اندازی نخستین مرکز درمانی و جراحی دام کوچک چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این مرکز با مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال تجهیز شده است.

وی افزود: برای تعداد چهار نفر به طور مستقیم و ۱۰ نفر به طور غیر مستقیم در این مرکز اشتغال زایی شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری آموزش به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی و برگزاری دوره های بازآموزی برای دامپزشکان از اهداف راه اندازی این مرکز عنوان کرد.