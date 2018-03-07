ظرفیت اسکان ۴۰ هزار نفر از یزد در قالب کاروانیان راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله جمیری امروز در نشست خبری راهیان نور با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد راهیان نور اظهار داشت: به فرموده ایشان، راهیان نور یکی از موثرترین برنامههای فرهنگی است که باید از آن بهرهبرداری ویژه شود.
وی عنوان کرد: راهیان نور اهداف بزرگی همچون ترویج فرهنگ مجاهدت طلبی و مجاهدت پذیری و فرهنگ ایثار و شهادت را دنبال میکند زیرا معتقدیم این فرهنگ باید زنده نگاه داشته شود.
جمیری با بیان اینکه راهیان نور، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه زنده نگاه میدارد، بیان کرد: در ۲۰۰ سال گذشته، ایران در هر جنگی وارد شد، بخشی از کشور را از دست داد و تنها جنگی که در آن در مقابل دنیا مقاومت کرد، جنگ تحمیلی بود.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه پیروزی دفاع مقدس نشأت گرفته از مقاومت است، خاطرنشان کرد: بیان خاطرات و ادبیات دفاع مقدس نیز از اهداف راهیان نور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سپاه با همکاری آموزش و پرورش، دانشگاهها و ادارات مختلف اقدام به برگزاری اردوهای راهیان نور کرده است، عنوان کرد: عملکرد و فعالیت راویان راهیان نور که اغلب از فرماندهان دوران دفاع هستند، نیز قابل تقدیر است.
جمیری با بیان اینکه هر سال سه گروه از کاروانهای راهیان نور عازم مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس میشوند، تصریح کرد: سهمیه دانش آموزی استان یزد ۱۱ هزار و ۵۰۵ نفر است که این تعداد معمولا در ماههای مهر و آبان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام میشوند.
وی یادآور شد: دانشجویان نیز در ماههای بهمن و اسفند به این مناطق اعزام میشوند و نیمههای اسفند تا نیمههای فروردین ماه خانوادهها و مردم از اقشار مختلف به مناطق عملیاتی جنوب اعزام میشوند.
جمیری ادامه داد: در تابستانها که شرایط آب و هوایی جنوب مناسب نیست، اعزامها اغلب به مناطق غرب صورت میگیرد.
وی، مجموع سهمیه اعزامی از استان یزد را حدود ۲۰ هزار نفر در سال اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه اردوگاه شهید عاصیزاده در جنوب متعلق به یزدیها است، این اردوگاه سالانه ظرفیت پذیرش و اسکان ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر را نیز دارا است.
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