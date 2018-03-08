دستگاه قضایی در قزوین در برخورد با مدیران متخلف جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی در شورای پیشگیری از وقوع جرم که صبح روز پنجشنبه در دادسرای قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای پیشگیری از وقوع جرم در کنار دستگاه قضایی باید سایر دستگاهها نیز همکاری کنند تا اهداف پیش بینی شده محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: شورای پیشگیری در واقع چهار راهی است که می تواند دیدگاههای سه قوه را به هم نزدیک کرده و در رسیدن به هدف نتیجه بخش باشد.

وی بیان کرد: گاهی قوانین مجلس هم جرم زاست لذا همه باید دنبال راهکارهایی باشیم تا با کاهش جرم و تخلف از آمار زندانیان کم کنیم.

قدرتی تصریح کرد: جدا از هرگونه نگاه سیاسی چپ یا راست، اصلاح طلب و اصولگرا، معتدل و سایر گرایش ها باید بدانیم جامعه در معرض آسیب های جدی است و ما وظیفه داریم در مسیر کاهش آن برنامه ریزی و اقدام کنیم.

حجت الاسلام قدرتی یادآورشد: وقتی در یک زندان بیش از ۴ هزار محبوس داریم باید نگران باشیم که حداقل ۲۰ هزار نفر دچار بحران اجتماعی و اقتصادی و معیشتی هستند و بی تفاوتی در این زمینه گناهی نابخشودنی است.

وی بیان کرد: امروز که مسئولیت پذیرفته ایم باید ببینیم کجا گره ای وجود دارد و دنبال حل آن باشیم و اگر قادر نیستیم آن را حل کنیم وجدانا کنار برویم لذا لازم است وقت بگذاریم و در خارج از اوقات اداری برای حل مشکلات گام برداریم.

دستگاه قضایی در برخورد با فساد مدیران جدی است

وی اضافه کرد: اگر مدیری دچار خطا و لغزش شود پیامدهای زیادی در جامعه دارد لذا دستگاه قضایی نسبت به تخلف مدیران اجرایی حساس است و نظارت می کنیم تا از موقعیت ها سوء استفاده نشود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: متاسفانه پرونده های متعددی از مدیران متخلف داریم که از سالهای گذشته تاکنون در دست بررسی است و در این زمینه هیچ مسامحه نخواهیم کرد.

وی بیان کرد: کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی، کاهش زمان رسیدگی، کم کردن زندانیان باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم آسیب ها را کنترل کنیم.

قدرتی اظهارداشت: در موضوع آزاد راه که دادستان ورود کرد حتی رئیس قوه قضائیه تاکید داشتند که بر اساس قانون باشد که بررسی کردیم و مطمئن شدیم این موضوع در مسیر دفاع از حقوق مردم بوده که مورد رضایت ریاست قوه نیز قرار گرفت و این حساسیت می تواند در سایر امور هم باشد و به جلب رضایت عمومی کمک کند.

وی بیان کرد: اگر رهنمود رهبری در موضوع کاهش آسیب های اجتماعی زمین بماند و مدیری نسبت به آن بی تفاوت باشد یا بر خلاف مسیر آن حرکت کند با آن بشدت برخورد می کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: اگر در مجموعه دستگاههای اجرایی و شهرداری ها برنامه ای خلاف عرف، قانون و یا چارچوب های شرعی برگزار شود که اشاعه فساد و منکر باشد از آن جلوگیری کرده و با مدیر متخلف برخورد می کنیم.

وی گفت: غیرت دینی، بومی، اخلاقی و تکلیف شرعی ما اجازه نمی دهد در برابر بی بند و باری و یا کوتاهی مسئولان دستگاههای فرهنگی و اجرایی که به آسیب های اجتماعی منجر می شود کوتاه بیاییم و مسامحه کنیم و با رصد برنامه های فرهنگی مراقبت می کنیم تا خلافی صورت نگیرد.

رئیس کل دادگستری استان خواستار حضور مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات و برگزاری آن در خارج از ساعات اداری شد.