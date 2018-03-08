به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور عصر چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد.



رحمانی‌فضلی در این جلسه با بیان اینکه مرزهای کشور دارای امنیت کامل هستند، اظهار داشت: با اقتدار و با تمام قوت از مرزهای کشور محافظت می شود و باید با انجام برنامه ریزی های لازم میزان امنیت مرزها را روز به روز افزایش دهیم.



وی از سازمان برنامه بودجه خواست اعتبارات مصوب مربوط به مرزهای کشور را طی چند روز آینده تخصیص و برآورد دقیقی از اعتبارات طرح ها و برنامه های پیشنهادی دستگاه اجرایی این شورا انجام دهد.



وزیر کشور بر برگزاری مستمر کمیته اقتصادی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد و گفت: این سازمان بر اساس دستور رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری نیز اعتبارات مصوب و در نظر گرفته شده توسط این شورا را هرچه زودتر تخصیص دهد.



رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته اظهار داشت: خوشبختانه براساس آخرین گزارش‌ها طبق اقدامات انجام شده میزان قاچاق کالا در کشور به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته است که مصمم هستیم با جدیت تمام این روند کاهش ادامه یابد.



وی تاکید کرد: باید در تمام مرزهای مورد نیاز، گلوگاهها و گمرکات دستگاه‌های پیشرفته ایکس ری نصب شوند به طوری که ظرف چند سال اخیر اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته که موجب کاهش میزان قاچاق کالا شده است.



شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با پیشنهاد نصب و راه اندازی دستگاه های پیشرفته ایکس ری در هشت نقطه در غرب کشور موافقت کرد.



وزیر کشور در خصوص نصب و راه اندازی دستگاه های پیشرفته ایکس ری در مبادی ورود کالا گفت: این مسئله جزو اولویت‌های دولت و این شورا به شمار می‌رود و این موضوعات را در نامه‌ای به وزرای صنعت و اقتصاد پیگیری می کنیم تا هرچه زودتر عملیاتی شوند.



وزیر کشور خطاب به استانداران عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور اظهار داشت: تمامی استان ها باید سند جامع توسعه به همراه پیوست راهبردهای امنیتی تهیه کنند همچنین در جلسه آتی این شورا سند جامع توسعه سیستان و بلوچستان بررسی خواهد شد.



استاندار سیستان و بلوچستان مکلف شد ظرف یک ماه آینده با همکاری دستگاه‌های مسئول نسبت به تهیه سند جامع استان به همراه پیوست راهبردهای امنیتی اقدام و به این شورا ارائه کند.



وزیر کشور از استانداران و سازمان برنامه و بودجه و مرکز مطالعات نیروی زمینی سپاه خواست در اقدامی مشترک چارچوب و الگوی مشخصی برای تدوین سند جامع توسعه استان ها تهیه و به این

شورا ارائه کند.



براساس پیشنهاد کمیته فرهنگی شورا و موافقت وزیر کشور تمامی استان‌های عضو این شورا مکلف به تهیه سند فرهنگی و اجتماعی استان شدند.



در این جلسه معاون اول قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین فرمانده بسیج مستضعفین، معاون عمرانی وزارت کشور، استانداران سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ایلام، خراسان رضوی، کرمان، کردستان، آذربایجان غربی و هرمزگان و نماینده سازمان برنامه و بودجه ، وزارت ارشاد حضور داشتند.