استعدادهای هنری در طلبه ها شکوفا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد مروی صبح پنج شنبه در دومین اجلاس کمیسیون تخصصی شورا عالی حوزه علمیه خراسان که در هتل آفتاب ولایت مشهد برگزار شد اظهار کرد: برنامه های آموزشی ما باید به سمتی حرکت کنند که رشد استعداد های هنری در طلبه ها از آغاز دوره طلبگی شروع شود.

وی افزود: ما در جامعه به شدت نیاز داریم که مفاهیم دینی را از زبان هنر بیان کنیم و یک طلبه باید علاوه بر اینکه دقیق اصول و فقه را بخواند، استعداد های ذاتی خود را آشکار کند و در راه دین به کار گیرد.

عضو شورا عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد:ضرورت و بایستگی تحول در حوزه علمیه امری واضح و روشن است اما باید بدانیم که این قلمرو تحول کجاست و حوزه در چه ابعادی نیاز به تحول دارد و اگر در زمینه هایی باید شرایط موجود را حفظ کنیم، به تثبیت و تحکیم آن ها بکوشیم.اگر تحول در یک نظام بزرگ مثل حوزه علمیه به درستی ارزیابی نشود، به اشتباهات فاحشی منجر خواهد شد که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.

مروی تصریح کرد: حوزه علمیه یک سیستم و نظام خاصی بوده که ره آورد پژوهش بسیار عمیق در طول تاریخ است و همین امر حوزه را بسیار غنی کرده است.ما قبول داریم که در مسیر ساختاری هم باید به سمت کارآمدی پیشروی کنیم اما تحول در زمینه علمی و ساختاری باید دقیق و با آسیب شناسی باشد.

وی ضمن اشاره به ضرورت تسهیل و تغییر الفاظ پیچیده ابراز کرد: لفض ها نباید حجابی برای انتقال مفاهیم باشند.لفظ طریقت دارد نه موضوعیت و این نکته بسیار حائز اهمیت است که ما در کنار تغییر الفاظ پیچیده، از ایجاد اختلال در مفاهیم بلند علمی حوزه جلوگیری کنیم.

مروی تاکید کرد: حوزه های علمیه ما باید تربیت محور باشند، نظامی رهاشده که فقط به انتقال مفاهیم آموزشی می پردازد، حوزه علمیه ما نیست.

وی گفت: ما باید در برنامه ریزی های خود توجه کنیم و روشی را اعمال کنیم که بتوانیم در این نهاد سازمان محور، در همه ابعاد روش تربیتی درست را پیاده سازی کنیم.

عضو شورا عالی حوزه علمیه قم افزود: تخصصی شدن امری مطلوب است اما باید توجه داشته باشیم اقتضاعات فرهنگی و اجتماعی ما جامعیت نسبی طلبه را می طلبد.