فاطمه(س)، مادر هویت اسلامی است/ محبت حضرت زهرا؛ اجر رسالت پیامبر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اراکی در سخنان خود در اولین همایش بزرگ تشیع و تسنن اظهار کرد: بدون شک مقصود از أجر در آیه «قُربی» أجر حقیقی است و نه أجر اعتباری و أجر حقیقی ِهر شیئی نتیجه حقیقی هر چیزی است. معنای ظاهر آیه این است که اگر شما دوستدار رسول هستید کاری کنید که این رسالت به نتیجه برسد و اهداف این رسالت محقق شود و تلاش‌های رسول به ثمر بنشیند.

عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: از آیات « ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکمْ وَ لکنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکلِّ شَی‌ءٍ عَلیما» و آیات دیگر و روایات استفاده می‌کنیم که وجود مقدس رسول اکرم در همه چیز رسول است؛ اگر بخندد، اگر بگرید یا خشم کند وجود رسالتی اوست که گریه کرده و خشم می‌کند، لذا فعل و بیان و تقریر او حجت است. و این وجود ایشان نشئت گرفته از شخصیت تمام عیار رسالتی اوست.

این استاد درس خارج حوزه علمیه بیان کرد: نسبت رسول اکرم با جامعه نسبت رسالتی است، اگر رسول اکرم مادری به نام فاطمه برای خود انتخاب می‌کند؛ این عمومیت شخصیت مادی رسول اکرم نیست بلکه عمومت شخصیت رسالتی اوست.

آیت الله اراکی گفت: مادر این هویت اسلامی فاطمه است. فاطمه است که این هویت را در جامعه اسلامی پایدار می‌دارد و لذا با محبت فاطمه است که اجر رسالت رسول اکرم تکمیل می‌شود و با محبت فاطمه است که ثمره رسالت به نتیحه خواهد رسید. محبت فاطمه است که می‌تواند اجر این جامعه اسلامی باشد و وحدت جامعه اسلامی را ایجاد کند.

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علنیه قم افزود: ما معتقد هستیم که اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها که انتساب نَسَبی دارند، بهترین بستر برای نشر این هویت محمدی هستند. وحدت جامعه اسلامی در گرو آن است و بهترین بستر جامعه سادات هستند.