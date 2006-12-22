واکنش روده باعث افزایش وزن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، میکروب های روده هرچقدر انرژی بیشتری را از غذا استخراج کنند به همان نسبت چربی بیشتری تولید می کنند. به همین دلیل زمانی که افراد چاق رژیم می گیرند این میکروب های چاق کننده را از دست می دهند و بدین ترتیب انرژی کمتری نیز جذب می کنند.

یافته های این تحقیق که در نشریه نیوساینتیست منتشر شد به متخصصان تغذیه در دستیابی به راهکاری برای جلوگیری از چاقی و درمان مشکل اضافه وزن کمک می کند.

انسان ها نیز همچون موش ها در زمان تولد هیچ گونه باکتری در روده خود ندارند. اما در اولین سال های عمر خود مجموعه وسیعی از میکروب ها درون روده آنها تشکیل می شوند که به تجزیه مولکول های غذا و هضم آن کمک می کنند.

محققان دانشگاه واشنگتن برای کشف تاثیر این باکتری ها نژاد خاصی از موش های بدون میکروب را خلق کردند. دانشمندان سپس نمونه هایی از میکروب های روده ای برگرفته از موش های طبیعی و موش های برخوردار از جهش ژن چاقی را به بدن این جانداران وارد ساختند. ژن چاقی فعالیت هورمون تنظیم کننده اشتها را کنترل می کند. حیواناتی که یک کپی از این ژن را دارا هستند، به طور قابل توجهی چاقند زیرا بیش از اندازه پرخوری می کنند.

موش هایی که باکتری را از بدن موش های طبیعی دریافت کرده بودند 25 درصد افزایش وزن داشتند در حالی که موش های برخوردار از میکروب های بدن موش های چاق به افزایش وزن 45 درصدی دچار شدند.

دانشمندان برای بررسی اینکه چرا تزریق میکروب از بدن موش های چاق افزایش وزن بیشتری را در بردارد، ساختار میکروبی بدن این موش ها را با موش های طبیعی مقایسه کردند.

محققان دریافتند: بدن موش های چاق از میکروب های بیشتری در مقایسه با موش های دارای میکروب Firmicute و از میکروب های کمتری در مقایسه با موش های دارای باکتری Bacteroidete برخوردار است.

باکتری Firmicute از مقدار بیشتری آنزیم های درهم شکننده کربوهیدرات های پیچیده برخوردار است. این مسئله باعث می شود تا مقدار بیشتری انرژی از غذا به دست آید که در نهایت این انرژی به چربی تبدیل می شود.